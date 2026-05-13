Strugë: Vengu dhe Kushi në mbështetje të studentëve protestues shqiptarë
Pas takimit me të rinjtë në Tetovë, sot në Strugë po qëndrojnë ish-ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, deputeti Pirro Vengu dhe ish-ministrja e Arsimit, deputetja Evis Kushi, së bashku me deputetë të tjerë nga Shqipëria.
Në këtë takim të zgjeruar me rininë strugane merr pjesë inicuesi i protestave Mevlan Ademi, si dhe presidentë të unioneve të studentëve e organizatorë të tjerë të Lëvizjes Studentore.
Vengu ka deklaruar: “Takimi me studentët shqiptarë të tre universiteteve të Tetovës ishte një moment që të rikthen besimin tek e ardhmja. 🙏 Plot dinjitet, kurajë dhe qytetari ata ngrenë zërin prej muajsh, jo vetëm për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore, duke e kthyer kauzën e tyre në një çështje të madhe të drejtash europiane për gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Një brez që di të mbrojë identitetin dhe dinjitetin e vet me maturi e vizion meriton gjithë mbështetjen tonë. 🇦🇱🇲🇰🇪🇺#Studentet #ShqiptareteRMV #GjuhaShqipe #MaqedoniaVeriut”
Takimi fokusohet në diskutime me të rinjtë për arsimin, organizimin studentor, perspektivën e rinisë shqiptare dhe bashkëpunimin ndërmjet studentëve shqiptarë në rajon.