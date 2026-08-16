Struga Trim Lum fiton derbin ndaj Vardarit

Struga Trim Lum fiton derbin ndaj Vardarit

Struga Trim Lum ka triumfuar në derbin e madh ndaj Vardarit, në ndeshjen e zhvilluar sot në Strugë, në kuadër të xhiros së tretë.

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Golin e fitores për vendasit e shënoi Hristijan Maleski në minutën e 60-të. Sulmuesi pati edhe dy mundësi të tjera ideale për të dyfishuar epërsinë, por portieri i Vardarit, Taleski, reagoi në të dyja rastet.

Vardari pati mundësinë më të mirë për të barazuar në minutën e 96-të, kur fitoi një penallti. Megjithatë, David Babunski nuk arriti ta shndërrojë në gol.

Në fund, Struga Trim Lum mori tre pikët në derbin e xhiros së tretë.

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