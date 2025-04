Struga fiton gjysmëfinalen e parë ndaj Shkëndijës

Struga Trim Lum ka fituar duelin e parë të gjsymëfinales së Kupës së Maqedonisë, duke triumfuar në Tetovë përballë Shkëndijës me rezultat 2:1. Ramadani realizoi fillimisht për kuqezinjtë në minutën e 36-të, teksa Struga përmbysi gjithçka në pjesën e dytë, me golat e Ukpas dhe Radeskit në minutat 53-të dhe 82. Ndërkohë në gjysmëfinalen tjetër të Kupës, Vardari mori fitore bindëse përballë Brerës, duke e mposhtur skuadrën e Strumicës me shifra 3:0. Duelet e kthimit të gjysmfinaleve, aty ku do të vendosen edhe kualifikuesit për në finalen e madhe do të zhvillohen me 23 prill.

