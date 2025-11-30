Struga fiton bindshëm ndaj Bashkimit, Shkupi deklasohet nga Vardari

Skuadra e Strugës sërish ka marrë fitore bindëse përballë Bashkimit, teksa Shkupi ka humbur duelin nga Vardari në ndeshjet e zhvilluara gjatë ditës së sotme në kuadër të xhiros së 15-të në elitën e futbollit vendor. Struganët në terren vendas morën një tjetër fitore të madhe ndaj kumanovarëve, duke shënuar plotë gjashtë herë në rrjetën e ekipit mysafirë me Shabanin, Maleskin, Jevtoskin, Hamzën dhe Voshën. Ndërkohë, Shkupi ka pësuar humbje nga rivali i kryeqytetit Vardari, duke u mundur me shifrat 6:1. Dy golat shënoi Zakaraqi, tre herë Omeragiq dhe njëherë Taleski për triumfin e Vardarit në këtë duel. Kujtojmë se xhiroja e 15-të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut mbyllet nesër me ndeshjen Shkëndija – Rabotniçki që në program është nga ora 13:00.

