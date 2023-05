STRUGA FESTON TITULLIN E KAMPIONIT

Struga Trim Lum fitoi ndeshjen e fundit të sezonit ndaj Shkupit me rezultatin 2:1 dhe festoi titulli e kampionit. Struganët pas takimit me Shkupin, pranuan trofeun e titullit të kampionit nga Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Ky është titulli i parë që fiton Struga në Ligën e Parë, duke u bërë skuadra e katërt shqiptare në elitë që fiton trofeun. Ndërkohë në ndeshjet tjera të luajtura sot, Shkëndija fitoi Rabotniçkin me rezultat 2:1, Skopje u mund nga Bregallnica me shifra 1:2, Tikveshi triumfoi ndaj Pobedës me rezultat 4:1, përderisa takimi Akademia Pandev – Sileksi u mbyll me barazim 2:2.