Strakosha e dëshiron kalimin te Newcastle

Portieri i Lazios, Thomas Strakosha, dëshiron të bashkohet me Newcastle, sipas “Fichajes”.

“Magpies” kanë qenë shumë të lidhur me 26-vjeçarin në javët e fundit, ndërsa ata kërkojnë të forcojnë opsionet e tyre.

Strakosha do ta mirëpriste lëvizjen dhe Newcastle mund të sigurojë shërbimet e tij në një transferim të lirë vitin e ardhshëm.

Newcastle mund të ulet me Strakoshën në janar dhe të përfundojë një marrëveshje parakontraktuale me të.

Ata më pas mund të përpiqen ta sjellin atë gjatë dritares së janarit duke i ofruar Lacios një tarifë.

Newcastle aktualisht është në fund të tabelës së Premierligës me vetëm gjashtë pikë nga 12 ndeshjet e tyre të para.

Klubi pritet të investojë shumë në dritaren e ardhshme të transferimeve të janarit, pasi ata përpiqen të sigurohen që të kenë mjaftueshëm për të ruajtur statusin e tyre të lartë.