Stoltenberg: NATO ndihmoi t’i jep fund luftërave etnike në Kosovë e Bosnje

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka folur për suksesin e Aleancës në Fondacionin Heritage.

Ai ka përmendur nevojat për shpenzime të shtuara dhe të qëndrueshme të mbrojtjes në të gjithë aleancën e NATO-s, ndarje më të ekuilibruar të barrës dhe rritje të prodhimit të mbrojtjes për t’u përballur me sfidat e këtij momenti kyç.

Ai ka thënë se me një luftë të plotë që po zhvillohet në Evropë, me Kinën duke u bërë gjithnjë e më e fortë, gjithnjë e më shumë aleatë e kuptojnë vlerën e qëndrimit së bashku.

“Është kaq e thjeshtë. Kur jemi bashkë, jemi më të fortë dhe më të sigurt, të gjithë ne. Dhe kjo vlen për Evropën, por vlen edhe për Shtetet e Bashkuara dhe Kanadanë, Amerikën e Veriut. Dhe pastaj gjithashtu kur shikoni sondazhet tuaja të opinionit, në fakt ka një mbështetje të fortë për NATO-n në të gjithë Evropën dhe në Shtetet e Bashkuara. Pra, sigurisht që ka gjëra që nuk vlerësohen aq sa duhet, por në përgjithësi ndihem i mirëpritur në të gjithë aleancën dhe këtë e shohim të reflektuar edhe në faktin se aleatët po investojnë më shumë në mbrojtje. Në vitin 1974 kriza e shkaktuar në Qipro mendoj se tregon pse NATO është aleanca më e suksesshme në histori.

Tutje theksoi se NATO është aleanca më e suksesshme në histori për dy arsye.

“Njëra është se ne kemi qenë në gjendje të ndryshojmë kur bota ndryshon. Për 40 vjet ne e frenuam Bashkimin Sovjetik, pastaj befas Bashkimi Sovjetik nuk ishte më, dhe njerëzit thanë se NATO duhet të dalë jashtë zonës, dhe ne dolëm jashtë zonës dhe ndihmuam për t’i dhënë fund dy luftërave brutale etnike në Ballkan: në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe në Serbi apo Kosovë. Dhe më pas, pas (sulmit) 9/11, NATO bëri diçka që askush nuk e parashikonte që ne do të bënim dhe që ishte të ishim në vijën e parë të luftës kundër terrorizmit dhe të ndihmonim Shtetet e Bashkuara”, ka thënë Stoltenberg.

Sipas tij, pas vitit 2014, NATO është përshtatur sërish, me më shumë fokus në mbrojtjen kolektive në Evropë dhe kjo është arsyeja pse Aleanca Veti-Atlantike është një sukses.

“Ne kemi qenë në gjendje të pengojmë çdo kundërshtar dhe të bashkohemi rreth për të mbrojtur njëri-tjetrin. Sepse e kuptuam që jemi më të sigurt kur qëndrojmë bashkë. Pra, ky është çelësi i vetëm, duke kuptuar se ne jemi të ndryshëm, ne jemi ende në gjendje të mbrojmë njëri-tjetrin, jo të provokojmë një luftë, por të parandalojmë luftën dhe të ruajmë paqen, dhe NATO-ja e ka bërë këtë me sukses për 75 vjet dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë për sa kohë që ne i përshtatemi një bote në ndryshim dhe për sa kohë që jemi të bashkuar, pavarësisht dallimeve tona”, ka thënë Stoltenberg.

