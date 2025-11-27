Stojanoski: Të dakordohemi për një datë që do të jetë e pranueshme për të gjitha palët e interesuara
Do ta pranojmë këtë kërkesë për seancë, por besojmë se të gjithë ata që ftohen të jenë të pranishëm nga kryetari i Komisionit, Dimitar Apasiev, duhet të konsultohen për termin, sepse nuk besojmë se ky komision duhet të mbahet në të njëjtën ditë me seancën parlamentare për të diskutuar buxhetin, tha deputeti Bojan Stojanoski në përgjigje të pyetjes së gazetarit për qëndrimin e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-së në seancën e Komisionit të Përhershëm Anketues.
“Thelbi i thirrjes së atij komisioni është një kërkesë me shkrim, në këtë rast drejtuar Dimitar Apasievit si kryetar i atij komisioni. Është e rëndësishme të theksohet se kjo kërkesë i arriti më 15 korrik. Pse priti 5 muaj për të caktuar këtë komision, kjo është një pyetje që duhet t’i bëhet atij. Ne thamë se nuk do të bëjmë politikë nga kjo, por qëllimi është i qartë për të bërë një pikë politike nekrofile. Është qëndrimi i tij që ai zgjodhi të jetë llumi i shoqërisë. Ne do ta pranojmë këtë kërkesë, por besojmë se të gjithë ata që ai i thërret të jenë të pranishëm duhet të konsultohen për termin, sepse nuk besojmë se ky komision duhet të mbahet në të njëjtën ditë me seancën parlamentare për të diskutuar buxhetin. Është shumë e rëndësishme që buxheti të miratohet, sepse në vitin e ardhshëm është dokumenti që siguron funksionalitetin e shtetit, pagesën e pagave, pagesën e pensioneve dhe të gjitha ato gjëra që shoqëria duhet të marrë nga buxheti”, tha ai.
Stojanoski theksoi se duhet të zgjidhet një datë tjetër për seancën, një datë që i përshtatet të gjithë atyre që duhet të jenë të pranishëm, dhe ne do ta mbështesim këtë.
“Pra, përgjigjja është, le të ulemi, të biem dakord për një datë që do të jetë e pranueshme për të gjitha palët e interesuara dhe po, ne do ta mbështesim mbajtjen e një seance të tillë dhe do të marrim pjesë në të”, tha deputeti Stojanoski.