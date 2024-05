Stoilkovski: Do të ketë përgjegjsi për ngjarjet në Kirurgji

Përgjegjësi duhet të ketë dhe do të ketë edhe personale dhe morale dhe politike, deklaroi zëdhënësi i VMRO-DPMNE-së, Naum Stoilkovski, në lidhje me konferencën për media të ministrit të Shëndetësisë, Ilir Demiri, për ngjarjet me sallat kirurgjikale së Klinikës Universitare “Nënë Tereza”.

Sipas Stoilkovskit, ministri nuk ka kërkuar përgjegjësi as nga menaxhmenti, as nga shërbimet e përbashkëta të përgjithshme dhe as ai personalisht nuk ka marrë përgjegjësi.

“Thjesht zbuloi se asnjë nga udhëheqësit nuk ndihej përgjegjës për kushtet në Kirurgji! Për dhjetë ditë ajri nuk është cenuar, vetëm ka erë të keqe, 10 ditë nuk ka pasur operacione, sallat janë mbyllur, dhe ministri del në publik pa më të voglin turp sepse nuk ka përgjigje”, tha Stoilkovski.

Ai beson se është shprehje e vullnetit, për të cilin duhet të ketë përgjegjësi.

“Kirurgjia, klinikat, shtylla e shëndetësisë së vendit po shembet deri në themel dhe Ilir Demiri nuk e ka idenë se çfarë po ndodh. Por prandaj Ilir Demiri mjafton si ministër i LSD/BDI-së për të mbrojtur drejtorët e Kirurgjisë dhe të Toksikologjisë dhe të mbajë fjalime politike duke akuzuar OBRM-PDUKM-në për spitalin në Leshok”, shtoi ai.

