Steven Zhang konfirmon se Interi nuk është në shitje

Presidenti i Interit, Steven Zhang këmbëngul se angazhimi i Suning Group ndaj klubit “është afatgjatë”, ndërsa Nerazzurrët konfirmojnë se të ardhurat e tyre janë rritur me rreth 75 milionë euro në sezonin 2021/22.

Mbledhja e aksionerëve të klubit po zhvillohet në selinë e klubit dhe miratoi rezultatet financiare për sezonin 2021/22.

Inter rriti të ardhurat me 75 milionë euro gjatë vitit financiar që përfundon në qershor 2022, duke fituar 439.6 milionë euro krahasuar me 364 milionë euro në sezonin 2020/21.

Gjiganti i Serie A gjithashtu ka reduktuar kostot me rreth 140 milionë euro, duke shkuar nga një humbje prej 245.6 milionë euro në sezonin 2020/21 në 105 milionë euro vitin e fundit.

