Steve Jobs do të ketë figurën e tij në monedhën e tij prej një dollari në vitin 2026
Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se Steve Jobs, bashkëthemeluesi vizionar i Apple Inc., do të përjetësohet në një monedhë përkujtimore prej 1 dollari amerikan si pjesë e Programit Amerikan të Inovacionit 2026.
Nderi, i cili njeh ndikimin teknologjik të shtetit të tij të lindjes, Kalifornisë, çimenton trashëgiminë e Jobs si një figurë që riformësoi thellësisht teknologjinë dhe kulturën globale, transmeton Telegrafi.
Dizajni i monedhës është një nderim i menduar për filozofinë e Jobs. Ajo paraqet një imazh të Jobsit të ri të ulur këmbëkryq përpara kodrave të mbuluara me lisa të Kalifornisë Veriore.
“Qëndrimi dhe shprehja e tij, ndërsa ai kapet në një moment reflektimi, tregojnë se si ky mjedis frymëzoi vizionin e tij për të transformuar teknologjinë komplekse në diçka aq intuitive dhe organike sa vetë natyra”, u tha nga organet kompetente.
Kjo skenë e qetë, pa asnjë markë korporative, simbolizon dëshirën e tij për ta bërë teknologjinë të ndihet aq intuitive dhe organike sa vetë natyra. Monedha është e gdhendur me citatin e tij të famshëm, “Bëj diçka të mrekullueshme”, dhe e identifikon atë si inovatorin që përfaqëson Kaliforninë.
Jobs, karriera e të cilit përfshinte revolucionin e informatikës personale (Macintosh, Apple II) dhe industrinë e muzikës (iPod, iPhone), i bashkohet një grupi të nderuarish të vlerësuar.
Monedhat e Inovacionit 2026 do të nxjerrin në pah gjithashtu përparime si Superkompjuteri Cray-1 dhe zhvillimi i Ftohjes Mobile.
Monedhat me edicion të kufizuar, të cilat nuk janë të destinuara për qarkullim të përgjithshëm, do të jenë në dispozicion për blerje me 13.25 dollarë amerikanë secila në faqen e internetit të U.S. Mint, duke i bërë ato një koleksion shumë të kërkuar për entuziastët e teknologjisë dhe numizmatët.