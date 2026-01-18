Starmer telefonon Trump: Vendosja e tarifave ndaj aleatëve të NATO-s është e gabuar

Kryeministri britanik, Keir Starmer pati sot një telefonatë me presidentin amerikan Donald Trump ku i shprehu kreut të Shtëpisë së Bardhë se vendosja e tarifave për shkak të çështjes së Groenlandës ishte e gabuar, sipas një zëdhënësi të kryeministrit.

“Kryeministri përsëriti qëndrimin e tij për Groenlandën. Ai tha se siguria në Veriun e Epërm është një përparësi për të gjithë aleatët e NATO-s me qëllim mbrojtjen e interesave euroatlantike”, tha zëdhënësi i kryeministrit.

“Ai tha gjithashtu se zbatimi i tarifave ndaj aleatëve për ndjekjen e sigurisë kolektive të aleatëve të NATO-s është i gabuar”, shtoi ai.
Zëdhënësi shtoi se Starmer foli gjithashtu sot me Kryeministren e Danimarkës Mette Frederiksen, Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte.

