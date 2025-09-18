Starmer: Ne pajtohemi plotësisht për nevojën për paqe në Gaza
Kryeministri britanik, Keir Starmer, në një konferencë për media me presidentin amerikan, Donald Trump, ka shprehur marrëveshjen e tyre të përbashkët mbi nevojën për paqe dhe një plan veprimi drejt paqes në Lindjen e Mesme, pasi situata në Gaza është e “patolerueshme”, transmeton Anadolu.
Në konferencën për media në Buckinghamshire pas bisedimeve dypalëshe me presidentin Trumpin, kryeministri Starmer tha se situata në Gaza, si dhe plani i Mbretërisë së Bashkuar për të njohur shtetësinë palestineze ishin ndër gjërat e tjera që diskutuan.
Ai përsëriti thirrjen e Mbretërisë së Bashkuar për lirimin e pengjeve dhe hyrjen e ndihmës humanitare në Gaza.
“Ne pajtohemi plotësisht për nevojën për paqe dhe një plan veprimi, sepse situata në Gaza është e patolerueshme”, tha Starmer.
Duke pretenduar se Hamasi “nuk dëshiron një zgjidhje me dy shtete, paqe apo armëpushim” në Gaza, Starmer tha se koha e njohjes së një shteti palestinez të vendosur nga Mbretëria e Bashkuar “nuk ka të bëjë fare” me vizitën shtetërore të Trumpit.
Në korrik, Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar do ta njohë shtetësinë palestineze në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York në shtator, përveç nëse Izraeli ndërmerr “hapa thelbësorë” për të adresuar situatën humanitare në Gaza dhe për të rënë dakord për një armëpushim.
Duke cituar burime qeveritare, ‘The i Paper’ dje raportoi se Britania do ta njohë zyrtarisht Palestinën këtë fundjavë pasi Trump të përfundojë vizitën e tij shtetërore.
Lidhur me luftën e vazhdueshme Rusi-Ukrainë, Starmer tha se ata “duhet të ushtrojnë presion shtesë” mbi presidentin rus, Vladimir Putin.
Duke iu referuar sulmeve të fundit ruse në të gjithë Ukrainën, si dhe një inkursioni me dron në Poloni javën e kaluar, Starmer tha se ishte “rritje e pamaturisë”.
“Kjo është arsyeja pse thashë më parë se ato nuk janë veprime të dikujt që dëshiron paqe”, shtoi ai.
Starmer përmendi gjithashtu se duhet të ketë garanci të forta sigurie për Ukrainën pas një armëpushimi.
“Një nga shqetësimet e mia të gjata këtu ka qenë se teksa flasim për një armëpushim dhe të gjithë e duam atë dhe flasim për atë që mund të ndodhë pas një armëpushimi, nuk duhet të harrojmë se Ukraina ka nevojë për mbështetjen tonë”, tha ai.