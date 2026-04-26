Starmer dhe Trump diskutojnë rikthimin e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit

Kryeministri britanik Keir Starmer dhe Presidenti i SHBA-së Donald Trump zhvilluan një bisedë telefonike ku diskutuan nevojën urgjente për rikthimin e lëvizjes së transportit detar në Ngushticën e Hormuzit.

Sipas një zëdhënësi të Downing Street, të dy liderët theksuan rëndësinë e rivendosjes së qarkullimit të anijeve, duke paralajmëruar për pasojat e rënda që situata aktuale mund të ketë për ekonominë globale dhe rritjen e kostos së jetesës, si në Mbretërinë e Bashkuar ashtu edhe në nivel ndërkombëtar.

Në deklaratë u bë e ditur gjithashtu se Starmer ndau përparimin e fundit në nismën e tij të përbashkët me Presidentin francez Emmanuel Macron, e cila synon rivendosjen e lirisë së lundrimit në këtë zonë strategjike.

