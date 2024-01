Stano për sulmin terrorist në Banjskë: Po presim me padurim raportin final të hetuesisë

Vetëm katër muaj kanë kaluar që kur fshati Banjskë i Zveçanit u trondit nga një akt i dhunshëm terrorist kundër Policisë së Kosovës.

Gjatë kësaj periudhe, hetimet vazhdojnë të zhvillohen dhe sytë janë kthyer kah Bashkimi Evropian, i cili pret zbulimin tërë asaj që ka ndodhur në Banjskë.

Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, në një konferencë për media tha se po presin raportin përfundimtar dhe rëndësinë e të qenit të paanshëm për proces.

“Sa i përket Banjskës, s’mund të them asnjë informacion të ri momentalisht. BE pret me padurim përfundimin e hetimit nga autoritetet kosovare. Në momentin kur të kemi në dorë rezultatet, atëherë do t’i shqyrtojmë ato me kujdes për të nxjerrë konkluzione dhe për të marrë masat përkatëse, pa u ndikuar nga ndonjë mendje individuale në asnjë rast të veçantë,” u shpreh ai.

Në veçanti, Stano shprehu pritshmëritë për bashkëpunim absolut nga të gjithë ata që kanë dijeni apo informacion relevant që mund të ndihmojë në sqarimin e ngjarjeve.

“BE pret një bashkëpunim të plotë nga çdo person që mund të kontribuojë në zbardhjen e plotë të ngjarjes, identifikimin e bashkëpunëtorëve, organizatorëve dhe pjesëmarrësve”, u shpreh më tej.

Çfarë kishte ndodhur në Banjskë?

Në mëngjesin e hershëm të datës 24 shtator 2023, një patrullë e forcave të Policisë së Kosovës u sulmua me armë dhe eksplozivë.

Rreshteri Afrim Bunjaku humbi jetën në aktin tragjik, një tjetër oficer u plagos seriozisht dhe një i tretë mori lëndime.

Në përgjigjen e menjëhershme të Policisë, u ekzekutuan disa nga agresorët, u plagosën dhe u arrestuan të tjerë, ndërsa pjesa tjetër arriti të ikë drejt Serbisë.

Ngjarja shokuese vazhdon të mbetet peng i pritjes me hetime që nuk kanë përfunduar ende.

Akti i dhunshëm u dënua nga shumë shtete dhe organizata ndërkombëtare, disa prej të cilave e konsideruan veprim terrorist.

Millan Radoiçiq, i cili ka deklaruar haptazi se udhëhoqi grupin përgjegjës për sulmin terrorist në Banjskë, tani përballët me statusin e një të kërkuari nga INTERPOL, duke u vendosur në listën e personave nën hetime për këtë akt të rëndësishëm./Telegrafi/

MARKETING