Stamboll: Policia zhbën paradën LGBT

Edhe këtë herë, Policia turke zhbëri një të ashtuquajtur paradë krenarie(krenarie për çfarë?!) në Stamboll, duke jua pamudësuar LGBT-ve që të shpalosin “krenarinë e tyre” denatyrore.

Edhe para fillimit të tubimit, Policia bastisi disa bare në lagjen Cihangir pranë Taksimit, e njohur si vatra e degradimit moral në metropolin historik turk.

Edhe vitin e kaluar, policia gjithashtu “shpartalloi” ngjarjen, duke përdorur gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën laramane. /tesheshi.com/

Turkey will not find peace, will not be able to step into the 21st century for as long as it tries to shut down Pride.

Turkey cannot forever be on the wrong side of history. I hope everyone on the streets today stays safe – you will overcome!pic.twitter.com/P11KQtEUUA

— Can Okar (@canokar) June 26, 2022