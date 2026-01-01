Stamboll, marshimi pro-Palestinë bashkon rreth 400 grupe në Urën e Gallatës në ditën e vitit të ri
Protestuesit filluan të mblidhen herët në ditën e vitit të ri, në Urën e Gallatës në Stamboll të Turqisë për një marshim në mbështetje të Palestinës, raporton Anadolu.
Duke shënuar mëngjesin e hershëm të ditës së parë të vitit, protestuesit u mblodhën me pjesëmarrjen e rreth 400 organizatave të shoqërisë civile nën sloganin “Nuk trembemi, nuk do të heshtim, nuk do ta harrojmë Palestinën”, duke kërkuar fundin e gjenocidit në Palestinë.
Përpara ngjarjes, qytetarët u mblodhën para namazit të sabahut në disa xhami kryesore në Stamboll, duke përfshirë Xhaminë e Madhe të Aja Sofisë, Sultanahmetin, Fatihun, Sulejmanijen dhe Xhaminë e Re Eminonu.
Shumë pjesëmarrës u panë duke mbajtur flamuj turq dhe palestinezë ndërsa mblidheshin në oborret e xhamive për të treguar solidaritet me Palestinën. Pavarësisht motit të ftohtë, pjesëmarrja ishte e lartë. Masa të gjera sigurie u vendosën, veçanërisht në sheshin “Sultanahmet”, ku pjesëmarrësve iu ofruan edhe pije freskuese të nxehta.
Pas namazit të mëngjesit, protestuesit u nisën në këmbë drejt Urës së Gallatës, të shoqëruar nga disa ministra, zyrtarë të lartë dhe figura të listuara në protokollin zyrtar. Eventi filloi në orën 8:30 të mëngjesit sipas orës lokale në Urën e Gallatës.
Programi përfshinte performanca të veprave nga artistë dhe muzikantë të njohur ndërkombëtarisht, përfshirë këngëtarin libanezo-suedez Maher Zain, artistin turk Esat Kabakli dhe grupin “Grup Yuruyus”.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 414 persona janë vrarë dhe më shumë se 1.100 janë plagosur që nga marrëveshja e armëpushimit të 10 tetorit që ndaloi luftën dyvjeçare izraelite.