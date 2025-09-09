“Sportbladet”: Suedia po tallet nga të gjitha vendet fqinje

Në Suedi e kanë përjetuar rëndë humbjen 2:0 nga Kosova.

Gazeta e njohur “Sportbladet” ka shkruar se Suedia po tallet nga të gjitha vendet fqinje.

Kjo gazetë ka paraqitur disa prej shkrimeve të mediave në vende si Norvegjia, Danimarka e Finlanda. Madje “Sportbladet” shkruan se Suedia po tallet nga e gjithë bota.

“Fiasko e madhe. Atmosferë funerali në Suedi”, ka shkruar “Ilta-Sanomat” e Finlandës.
“Shuplakë në fytyrë për Suedinë në kualifikimet për Botëror”, ka shkraur NTB e Norvegjisë.

“Jon Dahl dhe Suedia janë turpëruar nga Kosova”, ka shkruar “Ekstrabladet” e Danimarkës.

“Një brengë e madhe për Suedinë është që nuk ishte fitore me fat e Kosovës”, ka shkruan “Iltalehti” e Finlandës.
Janë paraqitur edhe disa prej titujve të mediave të fuqishme botërore. Në Angli i kanë kushtuar rëndësi kthimit të Alexander Isakut në fushë.

