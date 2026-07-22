Spitali i Gostivarit siguron autobot me ujë për pacientët dhe stafin

Spitali i Gostivarit siguron autobot me ujë për pacientët dhe stafin

Për shkak të problemeve me furnizimin me ujë në qytet, Spitali i Përgjithshëm “Dr. Ferid Murad” në Gostivar ka ndërmarrë masa për të siguruar kushte normale funksionimi dhe për të përmbushur nevojat e pacientëve dhe stafit.

MARKETING

Description of image

Nga administrata e spitalit njoftojnë se që nga mbrëmja e kaluar në oborrin e institucionit është vendosur një autobot me ujë, i siguruar në bashkëpunim me Ndërmarrjen Publike të Shërbimeve “Tetova”. Ky autobot do të shërbejë për nevoja higjienike dhe teknike të pacientëve dhe punonjësve, me qëllim ruajtjen e funksionimit normal të spitalit.

“Autoboti do të përdoret nga pacientët dhe stafi për nevoja higjienike dhe teknike, duke mundësuar kushte sa më të mira për vazhdimin e punës së pandërprerë të spitalit”, thuhet në njoftimin e administratës.

Një ditë më parë, drejtori i spitalit, Emri Bajrami, bëri të ditur se në të gjitha repartet është shpërndarë ujë i pijshëm në shishe për pacientët, duke u siguruar atyre qasje në ujë të sigurt për konsum.

MARKETING

Të ngjajshme

Filipçe: Bllokimi i rrugës evropiane të vendit është formë e grushtit të shtetit

Filipçe: Bllokimi i rrugës evropiane të vendit është formë e grushtit të shtetit

Minçev: Punësimi në sektorin publik duhet të bazohet në meritë, kompetenca dhe integritet

Minçev: Punësimi në sektorin publik duhet të bazohet në meritë, kompetenca dhe integritet

Rokas: Keni treguar kapacitet për zbatimin e reformave, sundimi i ligjit është kusht kyç për integrimin e suksesshëm evropian

Rokas: Keni treguar kapacitet për zbatimin e reformave, sundimi i ligjit është kusht kyç për integrimin e suksesshëm evropian

Sali: Reformat dhe integrimi evropian kërkojnë përgjegjësi dhe konsensus të përbashkët

Sali: Reformat dhe integrimi evropian kërkojnë përgjegjësi dhe konsensus të përbashkët

Në Shkup shpaloset busti i Mahatma Gandit, simbol i qëndrueshëm i vlerave që bashkojnë dy popujt

Në Shkup shpaloset busti i Mahatma Gandit, simbol i qëndrueshëm i vlerave që bashkojnë dy popujt

Prokuroria nuk konfirmon nëse raportet për cilësinë e ujit në Gostivar kanë qenë të sakta apo të rreme

Prokuroria nuk konfirmon nëse raportet për cilësinë e ujit në Gostivar kanë qenë të sakta apo të rreme