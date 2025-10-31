Spitali i Gazës pranon trupat e 30 palestinezëve të liruar nga Izraeli
Spitali Nasser në qytetin jugor të Gazës, Khan Younis, tha të premten se ka pranuar trupat e 30 palestinezëve të liruar nga Izraeli përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC), duke rritur numrin total të trupave të pranuar në 225 që nga 14 tetori sipas marrëveshjes së armëpushimit.
Një deklaratë e spitalit tha se institucioni “pranoi 30 trupa të dëshmorëve palestinezë të liruar sot nga okupacioni izraelit përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq,” pa dhënë detaje të tjera.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza kishte thënë më parë se shumë nga trupat e dorëzuar nga Izraeli tregonin shenja të abuzimit, përfshirë rrahje, duar të lidhura, mbathje në sy dhe deformime të fytyrës, dhe janë kthyer pa emra.
Dorëzimi është pjesë e fazës së parë të një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor. Marrëveshja përfshin shkëmbimin e të burgosurve dhe trupave midis Izraelit dhe Hamasit, e ndërmjetësuar nga Egjipti, Katari dhe Türkiye, me mbikëqyrjen e ShBA-së.
Familjet kanë identifikuar mbetjet e të afërmve të tyre, të kthyer nga Izraeli pa emra, duke u bazuar në shenja fizike ose veshje, pasi objektet forenzike në Gaza mbeten jashtë shërbimit për shkak të bllokadës izraelite dhe shkatërrimit të laboratorëve.
Spitali nuk tha nëse trupat e pranuar së fundmi kishin emra ose tregonin shenja torturash.
Megjithatë, pritet që detajet të shpallen gjatë orëve në vijim.
Para armëpushimit, Izraeli mbante 735 trupa palestinezësh në të ashtuquajturat “varreza të numrave,” sipas Fushatës Kombëtare Palestineze për Rikthimin e Trupave të Dëshmorëve dhe Zbulimin e Fatit të Të Zhdukurve.
Për më tepër, fushata citoi një raport të Haaretz të publikuar më 16 korrik 2024, që zbulonte se ushtria izraelite ka mbajtur rreth 1.500 trupa palestinezësh nga Gaza në bazën famëkeqe ushtarake Sde Teiman në jug të Izraelit.