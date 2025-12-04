Spiropali: Stabiliteti dhe siguria në Ballkanin Perëndimor, përparësi thelbësore për Shqipërinë
Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka deklaruar se rruga evropiane e Shqipërisë mbetet një përparësi kombëtare dhe se paqja, stabiliteti dhe siguria në Ballkanin Perëndimor mbeten një përparësi thelbësore për Shqipërinë, transmeton Anadolu.
Ministrja Spiropali ka marrë pjesë në takimin e Këshillit të 32-të Ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) që po mbahet në kryeqytetin e Austrisë, Vjenë.
Ajo ka theksuar se Shqipëria është provë e gjallë e kontributit që OSBE-ja mund të ketë në transformimin e një vendi, sipas saj duke forcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit.
Ndër të tjera ajo tha se rruga evropiane e Shqipërisë është një konfirmim i gjallë se reformat, llogaridhënia dhe sundimi i ligjit janë gurët që ndërtojnë shtyllat themelore për një shoqëri më të drejtë dhe më të begatë.
“Që nga dita e parë e luftës së paprovokuar të Rusisë, ne kemi qëndruar, brenda Organizatës dhe çdo platforme tjetër ndërkombëtare, në anën e ligjit ndërkombëtar, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Rusia ka shkelur çdo parim të Helsinkit. Ukraina i ka mbështetur ato, duke luftuar për popullin e saj, për sovranitetin e saj, për integritetin e saj territorial dhe për vlerat tona të përbashkëta”, tha ajo.
Duke theksuar se mirëpresin përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-ja për të avancuar një rrugë të besueshme dhe të guximshme drejt paqes, Spiropali tha se “Shqipëria mbështet plotësisht iniciativat që synojnë të arrijnë një paqe të drejtë, të qëndrueshme dhe afatgjatë, bazuar në respektin për të drejtën ndërkombëtare dhe për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe për sakrificat e saj deri më tani”.
“Paqja, stabiliteti dhe siguria në Ballkanin Perëndimor mbeten një përparësi thelbësore për Shqipërinë. Njohja e Kosovës si një vend i pavarur dhe sovran duhet të jetë hapi i parë në këtë drejtim. Ne duhet t’u rezistojmë pa mëdyshje ndërhyrjeve të jashtme, provokimeve dhe lojërave politike që kërcënojnë të pengojnë progresin. Bashkësia ndërkombëtare duhet të mbështesë Ballkanin Perëndimor për të ecur përpara”, është shprehur Spiropali.
Gjatë qëndrimit në Vjenë, Spiropali është pritur nga Kryesuesja e OSBE-së dhe ministrja e Jashtme e Finlandës, Elina Valtonen.
Sipas Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Spiropali do të marrë pjesë në tryezën e Ministrave të Jashtëm të nismës “Miqtë e Ballkanit Perëndimor”, me ftesë të ministres së Jashtme austriake, Beate Meinl-Reisinger, si dhe do të zhvillojë disa takime bilaterale me homologë nga disa vende.