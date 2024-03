Spektakël sonte në Ligën e Kampionëve

Gara më prestigjoze evropiane në nivel të klubeve, Liga e Kampionëve ritkehet sonte me dy ndeshje që garantojnë spektakël, sidomos duke pasur parasysh rezultatet e arritura nga ballafaqimet e para ndërmjet këtyre katër skuadrave.

Në stadiumin “Emirates”, Arsenali e pret Porton me objektivin për ta përmbysur humbjen 1-0 nga sfida e parë në Portugali dhe për të kaluar në çerekfinale të kësaj gare.

Nga ana tjetër, edhe Porto synon të shkojë sa më larg në këtë kompeticion duke synuar të jetë në mesin e tetë skuadrave më të mira dhe zbarkon në Angli më synimin për ta mbrojtur fitoren 1-0 para tifozëve të vet.

Ballafaqimi tjetër i zjarrtë do të zhvillohet në stadiumin olimpik “Lluís Company”, aty ku Barcelona e pret Napolin e Italisë. Ndeshja e parë e zhvilluar në stadiumin “Diego Armando Maradona” përfundoi me barazim 1-1, andaj gjithçka ka mbetur e hapur sa i përket mundësive se cila skuadër do të vazhdojë tutje.

Të dy ndeshjet nisin nga ora 21:00.

