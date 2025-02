Spektakël në Londër, në 75-vjetorin e Formula 1 prezantohen të gjitha makinat dhe pilotët

Kampionati Botëror 2025 i Formulës 1 ka prezantuar zyrtarisht makinat e sezonit të ri që do të nisë më 16 mars në Australi. Për herë të parë, me anë të një spektakli madhështor në Londër, të gjitha makinat i kanë hequr mbulesat në të njëjtën mbrëmje në “O2 Arena”.

Për të festuar edicionin e 75-të të kampionatit, Formula 1 i mblodhi bashkë të dhjeta skuderitë dhe pilotët që do të matin forcat në Botërorin 2025. Nga Alpine, te Uilliams, më poshtë ju prezantojmë skuadrat e Kampionatit Botëror 2025.

ALPINE – Francezi Pierr Gasli është në F1 që prej viti 2017, ku numëron 153 gara, 1 fitore dhe 4 podiume. Ndërsa shok skuadre do të ketë Xhek Dohan, i cili debutoi në vitin e kaluan me një prezencë në klasin më të lartë të automobilizmit.

ASTON MARTIN – Fernando Alonso dhe Lans Stroll do të jetë dyshja e skuadrës Aston Martin. Spanjolli ka debutuar në F1 në vitin 2001 dhe koleksionon 401 gara, 32 fitore, 74 podiume, 22 “pole position” dhe 2 tituj kampion. Ndërsa kanadezi është në F1 që nga viti 2017, me 166 gara, 3 podiume dhe 1 “pole position”.

FERRARI – Me shumë pritshmëri vjen Ferrari, teksa në “kokëkuqja” do të ketë dyshen Sharl Lëklerk dhe Luis Hamilton. Monegasku, në F1 që nga viti 2018, regjistron 147 gara, 8 fitore, 35 podiume dhe 26 “pole”. Ndërsa britaniku është më fituesi në historinë e këtij sporti, teksa që prej vitit 2007 shënon 356 gara, 105 fitore, 202 podiume, 104 “pole” dhe plot 7 tituj botërorë, rekord që e ndan me Mikael Shumakerin.

HAAS – Francezi Esteban Ocon, në F1 nga 2016, me 156 gara, 1 fitore dhe 3 podiume si dhe britaniku Oliver Bearman në F1 nga 2024, me 3 gara, do të jetë dyshja e skuadrës Haas.

MEKLAREN – Kampion në fuqi për konstruktorë, edhe këtë sezon MekLaren do të përfaqësohet me britanikun Lando Norris, në F1 nga 2019, me 128 gara, 4 fitore, 22 podiume dhe 9 “pole”, bashkë me australianin Oskar Pistri, në F1 që nga viti 2023, me 46 gara, 2 fitore dhe 8 podiume.

MERCEDES – Britaniku Xhorxh Rasëll, në F1 nga viti 2019, me 128 gara, 3 fitore, 12 podiume dhe 5 “pole”, si dhe italiani Andrea Kimi Antoneli, i cili vjet debutoi vetëm në prova të lira, do të jetë dyshja e plotëve të Mercedesit.

RB – Në kampionat që prej vitit 2021 me 87 gara, japonezi Iuki Tsonuda së bashku me francezin Isak Hadjar që ka marrë pjesë në F1 vetëm në prova që nga viti 2022, do të jenë dy plotët e skuadrës Racing Bulls.

RED BULL – Holandezi Maks Vershtapen mbetet shtylla e Red Bullit, si kampion në fuqi, me 4 tituj në karrierë, ndërsa numëron 209 gara, 63 fitore, 49 podiume dhe 40 “pole” që nga viti 2015. Në krah do të ketë pilotin nga Zelanda e Re, Liam Lauson, pjesë e Formulës 1 që nga viti 2023, me 11 pjesëmarrje në gara.

SAUBER – Gjermani Niko Hulkenberg, në F1 që nga 2010, me 227 gara dhe 1 “pole” si dhe debutuesi brazilian Gabriel Bortoleto janë dyshja e pilotëve të skuadrës Sauber.

UILLIAMS – Spanjolli Karlos Sainz, në F1 nga viti 2015, me 206 gara, 4 fitore, 23 podiume dhe 6 “pole” si dhe tajlandezi Aleksandër Albon, pjesë e kampionatit që nga viti 2019, me 104 gara dhe 2 podiume, do të formojnë çiftin e pilotëve në ekipin Uilliams.

