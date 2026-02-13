Specifikat dhe sa do të kushtojë telefoni i ri Samsung?
Para prezantimit zyrtar më 25 shkurt 2026, janë zbuluar plotësisht specifikimet dhe çmimet e serisë së re Samsung Galaxy S26, duke përfshirë modelet S26, S26+ dhe S26 Ultra.
Informacioni i publikuar nuk është konfirmuar ende nga kompania, por tregon se Samsung po përgatit një përmirësim të madh në linjën e saj “flagship”.
Specifikimet kryesore
Galaxy S26 dhe S26+ do të vijnë me 12 GB RAM, ndërsa modeli Ultra do të ofrojë deri në 16 GB RAM me hapësirë deri në 1 TB.
Të tre modelet do të kenë ekran Dynamic AMOLED 2X me rifreskim 120 Hz dhe mbrojtje Corning Gorilla Armor 2.
Në aspektin e baterisë, S26 do të ketë 4,300 mAh, S26+ 4,900 mAh, dhe S26 Ultra 5,000 mAh, me mbështetje për ngarkim të shpejtë dhe pa tela.
Kamerat janë një nga risitë më të mëdha: modeli Ultra do të ketë 200 MP kamerë kryesore, plus kamera të tjera të fuqishme për zoom dhe ultra‑wide. Të tre modelet mund të regjistrojnë video në cilësi 8K dhe 4K.
Dimensionet dhe Karakteristikat e tjera
Modelet e reja do të jenë më të lehta dhe më të holla se paraardhësit, me ngjyra të ndryshme si e bardhë, blu, e zezë dhe violete. Ata do të mbështesin 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC dhe do të vijnë me Android 16 dhe One UI 8.5.
Çmimet për Evropë
Bazuar në informacionet e rrjedhura, çmimet pritet të jenë:
Samsung Galaxy S26 – rreth 999 €
Samsung Galaxy S26+ – rreth 1,269 €
Samsung Galaxy S26 Ultra – rreth 1,469 €
Seria Galaxy S26 pritet të jetë një nga më të përfolurat të vitit 2026, veçanërisht për kamerën e avancuar të modelit Ultra, që mund të revolucionarizojë fotografimin me telefon. /Telegrafi/