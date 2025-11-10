Specialja lë në fuqi kufizimin e vizitave të paprivilegjuara të Thaçit

Specialja lë në fuqi kufizimin e vizitave të paprivilegjuara të Thaçit

Dhomat e Specializuara të Kosovës, njoftojnë se në rastin `Thaçi dhe të tjerët`, vepra kundër administrimit të drejtësisë, mbetet në fuqi kufizimi i vizitave të paprivilegjuara të Thaçit.

Në vendimin e bërë publik Gjykatësja e Procedurës Paraprake në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët për akuzat lidhur me administrimin e drejtësisë, urdhëroi që kufizimi mbi vizitat e paprivilegjuara, i vendosur ndaj Hashim Thaçit në fillim të këtij viti, të mbetet në fuqi”.

“Gjykatësja Marzhori Masëlo konstatoi se kufizimet mbeten të nevojshme për të parandaluar çdo nxjerrje të mëtejshme të paligjshme të informacionit konfidencial në lidhje me dëshmitarët dhe se ato janë proporcionale dhe në përputhje me të drejtat e të akuzuarit. Kufizimet rishikohen çdo tre muaj pas raporteve nga Administratorja e DHSK-së, ndërsa raporti i radhës pritet më 24 nëntor 2025”, njofton Specialja.

MARKETING

Të ngjajshme

Tajlanda pezullon “marrëveshjen e paqes” me Kamboxhian, të ndërmjetësuar dy javë më parë nga Trump

Tajlanda pezullon “marrëveshjen e paqes” me Kamboxhian, të ndërmjetësuar dy javë më parë nga Trump

Nikollovski: Pezullimi i IPARD-it është turp për Qeverinë dhe goditje për bujqësinë

Nikollovski: Pezullimi i IPARD-it është turp për Qeverinë dhe goditje për bujqësinë

Edhe nën armëpushim, çdo ditë në Gaza humbin jetën 8 palestinezë

Edhe nën armëpushim, çdo ditë në Gaza humbin jetën 8 palestinezë

Presidenti sirian mbërrin në Shtëpinë e Bardhë për takimin historik me Trumpin

Presidenti sirian mbërrin në Shtëpinë e Bardhë për takimin historik me Trumpin

Dehari ia dorëzon postin Jovanovskit, Qyra merr detyrën në Strugë

Dehari ia dorëzon postin Jovanovskit, Qyra merr detyrën në Strugë

Konstituohet Këshilli i Komunës së Çairit, Muhamed Murtezi zgjidhet kryetar

Konstituohet Këshilli i Komunës së Çairit, Muhamed Murtezi zgjidhet kryetar