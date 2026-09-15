Specialja ia vazhdon paraburgimin Veselit dhe Krasniqit, një ditë para aktgjykimit
Një ditë para shpalljes së aktgjykimit në Hagë, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit u është vazhduar paraburgimi edhe për dy muaj.
Vendimin e ka marrë gjyqtari Charles Smith, ndërsa lajmin e ka bërë të ditur gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, e cila po raporton nga Haga.
Sipas saj, vendimi është marrë sot, pasi më 15 korrik ishte marrë vendimi i fundit për paraburgimin e tyre.
Mujku ka bërë të ditur se bëhet fjalë për një çështje procedurale, pasi sot ishte afati i fundit për marrjen e një vendimi të ri.
Ajo ka theksuar se Smith kishte mundësi që vendimin ta merrte pas shpalljes së aktgjykimit, e cila pritet të bëhet nesër.
Ndërkohë, ende nuk ka afate të tjera për të mësuar nëse do të ketë vendim të ri për paraburgimin e Hashim Thaçit dhe Rexhep Selimit.
Nesër në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit.