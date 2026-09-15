Specialja ia vazhdon paraburgimin Veselit dhe Krasniqit, një ditë para aktgjykimit

Specialja ia vazhdon paraburgimin Veselit dhe Krasniqit, një ditë para aktgjykimit

Një ditë para shpalljes së aktgjykimit në Hagë, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit u është vazhduar paraburgimi edhe për dy muaj.

Vendimin e ka marrë gjyqtari Charles Smith, ndërsa lajmin e ka bërë të ditur gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, e cila po raporton nga Haga.

Sipas saj, vendimi është marrë sot, pasi më 15 korrik ishte marrë vendimi i fundit për paraburgimin e tyre.

Mujku ka bërë të ditur se bëhet fjalë për një çështje procedurale, pasi sot ishte afati i fundit për marrjen e një vendimi të ri.

Ajo ka theksuar se Smith kishte mundësi që vendimin ta merrte pas shpalljes së aktgjykimit, e cila pritet të bëhet nesër.
Ndërkohë, ende nuk ka afate të tjera për të mësuar nëse do të ketë vendim të ri për paraburgimin e Hashim Thaçit dhe Rexhep Selimit.
Nesër në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit.

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