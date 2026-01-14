SPB Tetovë me një sërë masash dhe veprimesh në kushte dimërore për rrjedhën e papenguar të qarkullimit në Mavrovë dhe në Kodrën e Diellit
Sektori i Punëve të Brendshme Tetovë po vepron në përputhje me planin vjetor për veprim në kushte dimërore në qendrat rekreative dimërore Mavrovë dhe Kodra e Diellit, por edhe në të gjithë zonën që mbulon.
Sipas SPB tetovë, si vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit në zonat e Mavrovës dhe Kodrës së Diellit vihet në përdorim rrethrrotullimi i lëvizjes së automjeteve me qëllim që të shmanget çdo lloj bllokimi i rrugës. Por, për shkak të disa shoferëve të papërgjegjshëm që nuk e respektojnë këtë rregull, vjen deri te bllokmi i plotë i qarkullimit. Gjithashtu, paraqet problem parkimi i automjeteve pranë rrugës, me çka pamundësohet nga institucionet kompetente pastrimi i plotë i rrugës dhe në ç’mënyrë edhe më tepër vështirësohet qarkullimi rrugor, gjegjësisht në disa segmente rrugore për në Mavrovë nuk ka mundësi për komunikacion dy-drejtimësh.
“Që të mos përsëriten situatat e viteve të kaluara në Mavrovë dhe në Kodrën e Diellit kur SPB Tetovë angazhoi forca shtesë të nëpunësve policorë nga njësitë e tjera policore për rregullimin fizik me lirimin alternativ të automjeteve dhe lirimin e qarkullimit, SPB Tetovë u bën thirrje qytetarëve, që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, të mos i parkojnë automjetet e tyre në rrugë, t’i respektojnë urdhrat e nëpunësve policorë dhe të mos nisen në drejtim të këtyre lokaliteteve pa pajisje adekuate dimërore. Vetëm në këtë mënyrë të gjithë së bashku do të kontribuojmë për një siguri më të madhe në komunikacion. SPB Tetovë i njofton qytetarët se do të angazhohet edhe shërbimet ‘merimangë’ në Tetovë dhe në Gostivar çdo herë kur një automjet do të pengojë qarkullimin, përkatësisht do të tërhiqet dhe do të sanksionohet ligjërisht”, thuhet në kumtesën e SPB Tetovë.
Prej aty informojnmë se para fillimit të sezonit, Seksioni i Parandalimit pranë SPB Tetovë mbajti disa takime me menaxherët dhe pronarët e hoteleve dhe objekteve gastronomike në këto dy lokalitete turistike, me ç’rast u tha që të marrin masa adekuate brenda fushëveprimit të tyre të punës për sigurinë e vizitorëve, por edhe lidhur me sigurimin e numrit të mjaftueshëm të vendparkimeve për klientët e tyre.