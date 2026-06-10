Spasovski: Për eurointegrimet nuk mund të amnistohet as VLEN-i dhe ZNAM-i
Koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së, Oliver Spasovski, ka deklaruar gjatë emisionit Impakt në TV Shenja se, qëndrimet e VMRO – DPMNE-së sa i përket ndryshimeve kushtetuese dhe çështjes së integrimeve janë të paargumentuara. Megjithatë ai ka shtuar se për këtë, nuk mund të amnistohet as partia VLEN dhe Lëvizja ZNAM.
“Personalisht vlerësoj se, nuk do të ketë asnjë ndryshim në sjelljen dhe vullnetin politik të VMRO-DPMNE-së në raport me këtë çështje. Megjithatë, duhet ta them se, kjo nuk është çështje vetëm e VMRO-DPMNE-së apo qëndrim i Qeverisë, ko është çështje e gjithë qeverisë, do të thotë edhe e VMRO-DPMNE-së edhe e VLEN-it edhe e ZNAM-it. Asnjëra nga këto tre partitë, nuk mund të amnistohet nga ajo se çfarë ndërmarrin si politika shtetërore. Nuk mundet që njëri nga partnerët të jetë jashtëzakonisht i interesuar për eurointegrime dhe të tjetër të mos e zbatojnë atë, ndërsa qeveria të funksionojë shumë mirë. Për këtë them se, gjithçka që ndërmerret duhet të ndërmerret para së gjithash duke mbrojtur interesat nacionale të shtetit dhe ndërtimin e një ardhmërie për qytetarët tanë”.