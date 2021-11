Spasovski: Kontrolli i fundit i bërë i autobusit është bërë në 5 tetor 2021, hetimi do të jep përgjigje për gjitha dilemat

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski tha se institucionet janë këtu për të siguruar ndihmë sipas nevojave.

“Shpenzimet për kthimin e tyre në vend do të jetë në ngarkesë të qeverisë. Një ekip i MPB-së u nis për në Bullgari dhe u vendos në ndihmë për kolegët bullgar”, tha Spasovski, raporton SHENJA.

Ai tha se me një bashkëpunim do të dihen të gjitha paqartësi lidhur me këtë tragjedi.

“Ajo që mund të them është se kontrolli i fundit i bërë i autobusit është bërë në 5 tetor 2021, ndërsa hetimi do të jep përgjigje për të gjitha dilemat”, tha Spasovski.