Spasovski: Kjo udhëheqje është e vendosur të pastrojë deri në fund strukturat kriminale që janë krijuar për 30 vjet

Bisedohet me shumë persona, po sigurohen dëshmi, po punohet intensivisht në zbulimin e sulmuesit në Ist gejt, por është ende herët për të ndarë informacione. Kjo është përllogaritja e bandave kriminale që janë krijuar për 30 vjet, për të cilat flitet shumë, ndërsa askush nuk ka marrë përgjegjësi për t’i sqaruar ato, informoi në intervistën për MIA-n ministri i Brendshëm Oliver Spasovski për të shtënat në qendrën tregtare në të cilën u qëlluan dy persona.

“Këto janë struktura kriminale që janë krijuar për 30 e më shumë vite, për të cilat të gjithë flasin me zë të lartë, mirëpo askush nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë për pastrimin e tyre dhe kjo udhëheqje e ka bërë këtë dhe është e vendosur ta pastrojë deri në fund. Po, duhen shumë mjete, shumë përpjekje, shumë energji që kjo të ndodhë, megjithatë, gjërat që do të kontribuojnë që strukturat e tilla kriminale të jenë pas grilave, për t’u nxjerrë para drejtësisë. Është e papranueshme që në tridhjetë vitet e fundit të keni struktura që mbështesin biznesmenë të caktuar, grupe, etj. duke kërkuar justifikim pse ata praktikisht i mbështesin ata edhe financiarisht”, theksoi Spasovski.

Sipas Spasovskit, rolin kryesor në hetim e ka Departamenti i hetimeve forensike.

“E dini që kemi publikuar foto të autorit të krimit, atë foto e kemi edhe nga video survejimi, nga të gjitha dokumentet e mbledhura që janë, dhe kjo është një procedurë normale në hetimet kriminalistike. Sepse këto ditë dëgjoj për situata të ndryshme që dikush pret që qytetarët të përcaktojnë personin. Këto janë procedura normale penale që ndërmerren për të arritur tek autori, dhe gjëja më e rëndësishme është të zbulohen motivet edhe pse e dimë se këto janë përplasje të grupeve kriminale. Sigurisht, kemi përcaktuar shumë gjëra, flasim me shumë njerëz, mblidhen shumë të dhëna, informacione, prova. Megjithatë, është ende herët për ta ndarë atë sepse do të dëmtojë hetimin”, theksoi Spasovski.

Ministri paralajmëroi se është e rëndësishme që hetimet të jenë relevante dhe se udhëheqja sensacionale e hetimeve mund të jetë e mirë për mediat, por jo edhe për hetimin.

Ndërtesa e re e forensikës në MPB, i cili departament, sipas ministrit, ka rolin kryesor në zbulimin e krimit dhe kriminelëve, është bërë sipas të gjitha standardeve dhe ofron mundësi për certifikimin e shumë procedurave në ekspertizën dhe ekzaminimet.

“Kjo do të thotë që ne mund të ofrojmë shërbime, si për shtete të tjera ashtu edhe për nevojat, atë që ne zotërojmë si ekip ekspertësh, si ekspertizë, si mundësi për ta bërë këtë. Jam shumë krenar që arritëm të merrnim projekt të tillë të financuar plotësisht nga BE-ja përmes programit IPA për Maqedoninë e Veriut, dhe në këtë mënyrë duke investuar 3,6 milion euro, u ndërtua kjo ndërtesë sipas standardeve më moderne, dhe mbi pesë mijë metra katrorë hapësirë tani është dedikuar pikërisht për Departamentin e hetimeve forensike, sqaroi ministri në intervistën për MIA-n.

Ai informoi se pritet që nga mesi i nëntorit të instalohet sistemi i ri që do të punojë për kërkimin. Ky është sistem i kërkimit të shenjave të gishtërinjve dhe njohjes së fytyrës, i cili po prezantohet për herë të parë si një procedurë në funksionimin kriminalistik në MPB dhe në shtet në përgjithësi. Te një pjesë e ndërtesës paraprake të krimteknikës do të vendosen Departamenti i procedurave disiplinore dhe gjyqësore si dhe shërbime të tjera që do të kenë nevojë për një më të madhe.

Në intervistën e tij për MIA-n, ministri Spasovski në mënyrë të veçantë theksoi luftën kundër trafikimit të drogës dhe tha se kjo ishte një nga prioritetet kryesore të MPB-së. Ai informoi se për nëntë muajt e parë të vitit ka pasur një rënie të krimit për 11 për qind sipas të njëjtës periudhë të vitit 2022.

“Kur flas për përparësitë kryesore, kjo bazohet në analizat dhe njohuritë që kemi për atë që do të thotë si sfidë kryesore e sigurisë, si tani ashtu edhe në të ardhmen në plan afatgjatë. Dhe ky nuk është prioritet kulmor vetëm për Maqedoninë e Veriut. Ky është prioritet kulmor për të gjithë. Së pari, dua të them se për këta nëntë muaj të vitit 2023, kemi rënie të nivelit të përgjithshëm të krimit në vend për 11 për qind, krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2022 ”, theksoi Spasovski.

Në periudhën e nëntë muajve të parë, në luftën kundër trafikut të paligjshëm të drogës, janë zbuluar 576 vepra penale, në të cilat janë kallëzuar penalisht 674 autorë.

“Janë sekuestruar diku rreth 304 kilogramë marijuanë, 7 kilogramë amfiteminë, 3,2 kilogramë kokainë, rreth 4.000 copë ekstazi, 146 bimë kanabisi, rreth 5 mijë tableta tromadol, 3.500 mdma, etj. Ju e dini se disa ditë më parë kemi zbuluar edhe një laborator të prodhimit të kanabisit këtu në territorin e Qytetit të Shkupit. Kjo e tregon përkushtimin në nivelin më të lartë në raport me luftën kundër trafikut të drogës”, theksoi Spasovski.

Sa u përket grupeve të organizuara, ministri tha se për këto nëntë muaj, janë ndërprerë tre transportime të marihuanës dhe janë shkatërruar pesë grupe kriminale, të cilat kanë vepruar në nivel ndërkombëtar ose në nivel kombëtar në fushën e trafikimit të paligjshëm të marihuanës dhe kokainës, dhe në të cilat përfshinin 28 shtetas maqedonas, duke sekuestruar 71 kilogramë marihuanë dhe 1,5 kilogramë kokainë.

“Mirëpo, kemi pasur edhe operacione të përbashkëta me shtetet përreth, ndërsa gjatë formimit të grupeve të tilla kriminale kemi marrë pjesë bashkërisht në shkatërrimin e grupeve kriminale në Shqipëri dhe Greqi, ku janë sekuestruar 429 kilogramë kokainë. Ky është informacioni që ndahet bashkërisht dhe përmes veprimit të përbashkët operativ erdhi deri te realizimi i plotë. Do të përkujtoj, në fillim të qershorit të këtij viti, Departamenti i kriminalistikës, në kuadër të hetimit ndërkombëtar me shërbimin për luftimin e drogës nga Selaniku, së bashku me DEA-n amerikane dhe me Selekt, një organizatë kjo për luftë kundër krimit të organizuar në EJL, punuam së bashku dhe këtu në portin e Selanikut, me origjinë nga Ekuadori, u kapën 161 kilogramë kokainë. Sigurisht, si vazhdim i këtij aktiviteti, është shkatërruar edhe një grup kriminal ndërkombëtar në fillim të majit të këtij viti kur 104 kilogramë kokainë u kapën gjithashtu në Selanik dhe 10 persona u privuan nga liria, duke përfshirë shtatë shtetas të Greqisë, tre shtetas të Shqipërisë, ndërsa në Maqedoninë e Veriut u privuan katër persona për të njëjtin rast që e kemi”, theksoi Spasovski.

Sipas ministrit, tregtia në rrugë është një nga prioritetet mbi të cilat punon MPB-ja.

“Nëse shikoni raportet apo buletinet e MPB-së, do të shihni se nuk ka pothuajse asnjë ditë kur nuk është raportuar se tregtarët e rrugëve apo shitësit e drogave narkotike janë arrestuar gjatë kontrollit në të gjithë shtetin nëpër qytetet. Kjo është prioritet për të cilën kemi punuar vazhdimisht në periudhën e kaluar dhe me të vërtetë mund të flasim për një luftë të ashpër që po bëjmë pikërisht me këtë sfidë sigurie”, potencoi Spasovski.

Kur u pyet për prerjen e paligjshme të pyjeve, ministri tha se përmes aksionit të organizuar të Ministrisë së Brendshme, BJB dhe policisë pyjore, janë sekuestruat rreth një mijë metra kub drunj që ishin prerë në mënyrë të paligjshme.

“Sigurisht, ne duhet të bëjmë analizë të mirë dhe të shohim se çfarë është ajo që ndoshta duhet të ndryshohet në legjislacion në mënyrë që të mos vijmë në një gjendje të tillë në të cilën mund të kemi shkatërrimin e fondit pyjor”, tha Spasovski.

Nëse ka një lidhje të piromanëve me bizneset me burime zjarri, kreu i policisë shprehet se përqindja më e madhe e zjarreve që kanë ndodhur kanë ndodhur nga pakujdesia, por edhe se nuk përjashtohet për disa arsye të tjera siç janë interesat ekonomike.

Në intervistë, ministri informoi se për momentin ka një përzgjedhje të nëpunësve policorë dhe se ai vlerësoi pozitivisht faktin që nga të gjitha shpalljet e kaluara në këtë të fundit rritet më së shumti numri i grave që duan të jenë pjesë e policisë maqedonase. Përkujtoi se 80 objekte në policinë maqedonase ishin rindërtuar në gjashtë vitet e fundit, pas disa vitesh ishin blerë pajisjet e reja si dhe se qëkur ai është ministër paga ishte rritur për 35 për qind.

Spasovski deklaroi për MIA-n se, sipas tij, së pari duhet të mbahen zgjedhjet presidenciale, pastaj ato parlamentare, por edhe se për këtë duhet të bisedohet në nivel politik, në kuadër të dialogut mes partive.

