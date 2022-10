Spasovski: Kërcënimet për vendosje të bombave në Shkup vijnë nga jashtë

Emailet kërcënuese për vendosjene e bombave nëpër shkollat e Shkupit janë dërguar nga jashtë vendit. Këtë e ka bërë të ditur ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, i cili tha se punojnë për zbardhje të plotë të rastit. Ai shpjegoi se sulme të ngashme kibernetike janë bërë edhe gjatë procesit të regjistrimit të popullsisë.

OLIVER SPASOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Porositë janë dërguar nga jashtë vendit tonë. Kemi indikacione serioze për atë se si zhvillohet i tërë procesi dhe në këtë pjesë vërtetë po punojmë me përkushtim maksimal, me ndihmën e partnerëve tanë, me të vetmin qëllim ti ndërpresim këto akte monstruoze të cilat shkaktojnë shqetësim te qytetarët”.