Spanjë, garda civile shpëton 148 persona ndërsa përmbytjet godasin Ibizën

Spanjë, garda civile shpëton 148 persona ndërsa përmbytjet godasin Ibizën

Garda Civile e Spanjës shpëtoi sot 148 persona në ishullin e Ibizës, pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje të mëdha, raporton Anadolu.

Një total prej 59 operacionesh emergjente u kryen në shtëpitë dhe automjetet e prekura.

Ekipet e specializuara u dërguan nga Mallorca, përfshirë njësi shpëtimi malor, njësi nënujore, sigurie publike, trafiku dhe shërbimi ajror, për të forcuar reagimin.

Garda Civile tha se përpjekjet po vazhdojnë për të siguruar sigurinë e banorëve në të gjithë ishullin.

Spanja është përballur me ngjarje gjithnjë e më ekstreme të motit vitet e fundit, të cilat shkencëtarët i lidhin me ndryshimet klimatike.

Tetorin e kaluar, shirat e rrëmbyeshëm në të njëjtin rajon shkaktuan një nga fatkeqësitë natyrore më vdekjeprurëse dhe më të kushtueshme në historinë e Spanjës, ku humbën jetën 232 persona.

MARKETING

Të ngjajshme

Rexhepi: Është e obligueshme për shqiptarët të bëhen bashkë në momentin kur ju nëpërkëmbet dinjiteti!

Rexhepi: Është e obligueshme për shqiptarët të bëhen bashkë në momentin kur ju nëpërkëmbet dinjiteti!

Si janë raportet e Zejd Rexhepit me Ali Ahmetin?

Si janë raportet e Zejd Rexhepit me Ali Ahmetin?

Marina izraelite rrethon Flotiljen Globale “Sumud” ndërsa po i afrohej Gazës për të thyer rrethimin

Marina izraelite rrethon Flotiljen Globale “Sumud” ndërsa po i afrohej Gazës për të thyer rrethimin

Rexhepi: Çairi ka qenë komuna më e neglizhuar nga qyteti i Shkupit

Rexhepi: Çairi ka qenë komuna më e neglizhuar nga qyteti i Shkupit

Rama publikon pamje nga prishja e ndërtimeve pa leje në Parkun e Valbonës: Ndaluni

Rama publikon pamje nga prishja e ndërtimeve pa leje në Parkun e Valbonës: Ndaluni

Dr. Mahmut Çevik viziton Gjykatën e Shkallës së Parë në Gostivar – TIKA për 20 vite afërsisht ka realizuar 1.300 projekte në RMV

Dr. Mahmut Çevik viziton Gjykatën e Shkallës së Parë në Gostivar – TIKA për 20 vite afërsisht ka realizuar 1.300 projekte në RMV