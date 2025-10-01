Spanjë, garda civile shpëton 148 persona ndërsa përmbytjet godasin Ibizën
Garda Civile e Spanjës shpëtoi sot 148 persona në ishullin e Ibizës, pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje të mëdha, raporton Anadolu.
Një total prej 59 operacionesh emergjente u kryen në shtëpitë dhe automjetet e prekura.
Ekipet e specializuara u dërguan nga Mallorca, përfshirë njësi shpëtimi malor, njësi nënujore, sigurie publike, trafiku dhe shërbimi ajror, për të forcuar reagimin.
Garda Civile tha se përpjekjet po vazhdojnë për të siguruar sigurinë e banorëve në të gjithë ishullin.
Spanja është përballur me ngjarje gjithnjë e më ekstreme të motit vitet e fundit, të cilat shkencëtarët i lidhin me ndryshimet klimatike.
Tetorin e kaluar, shirat e rrëmbyeshëm në të njëjtin rajon shkaktuan një nga fatkeqësitë natyrore më vdekjeprurëse dhe më të kushtueshme në historinë e Spanjës, ku humbën jetën 232 persona.