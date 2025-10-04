Spanjë / 23-vjeçari shpëtohet nga autoritetet pas tre ditësh lufte për mbijetesë në det

Spanjë / 23-vjeçari shpëtohet nga autoritetet pas tre ditësh lufte për mbijetesë në det

Një video e publikuar tregon momentin kur 23-vjeçari Lajonel Ramirez Koljado u shpëtua pas tre ditësh lufte për mbijetesë në det, pranë Ishujve Kanarie.

Sipas informacioneve, i riu ishte zhdukur që nga mbrëmja e së hënës. Ai kishte dalë me një varkë së bashku me miqtë e tij në det, pranë zonës San Bartolomé de Tirajana.

Në momentin kur një jet ski që po transportonin u shkëput, 23-vjeçari vendosi ta kthente i vetëm në portin më të afërt, por, për fat të keq, mjeti pësoi defekt gjatë rrugës.

Kur nuk u paraqit në vendtakimin e caktuar, miqtë e tij njoftuan autoritetet. Për pasojë, erërat e forta dhe rrymat detare e kishin larguar thellë në det.

 

Autoritetet organizuan një operacion të madh kërkimi dhe shpëtimi, me pjesëmarrjen e mjeteve lundruese, helikopterëve dhe ekipeve tokësore, ndërsa familjarët dhe miqtë bënë thirrje publike për ndihmë.

Më në fund, gjatë mesditës së sotme, ai u gjet gjallë, duke kërkuar ndihmë në det. Ekipet e shpëtimit e ndihmuan dhe e transportuan në tokë.
Ai u gjet 16 milje detare (rreth 30 km) në jugperëndim të ishullit Gran Canaria dhe u dërgua në portin Arguineguin për kontrolle mjekësore.

MARKETING

Të ngjajshme

Për herë të parë në histori, Japonia drejt zgjedhjes së kryeministres së parë grua

Për herë të parë në histori, Japonia drejt zgjedhjes së kryeministres së parë grua

SHBA planifikon monedhë dedikuar Donald Trump për 250-vjetorin e pavarësisë

SHBA planifikon monedhë dedikuar Donald Trump për 250-vjetorin e pavarësisë

Sulmi rus në Ukrainë/ Von der Leyen: BE dhe partnerët globalë duhet të shtojnë presionin kundër Moskës

Sulmi rus në Ukrainë/ Von der Leyen: BE dhe partnerët globalë duhet të shtojnë presionin kundër Moskës

Erdoğan: Hapet dritarja për paqe të qëndrueshme rajonale pas përgjigjes së Hamasit për armëpushim

Erdoğan: Hapet dritarja për paqe të qëndrueshme rajonale pas përgjigjes së Hamasit për armëpushim

Shkaku i mbylljes së qeverisë amerikane, 1.3 milion ushtarë punojnë pa pagesë

Shkaku i mbylljes së qeverisë amerikane, 1.3 milion ushtarë punojnë pa pagesë

Zelensky publikoi pamjet të sulmit rus në trenin me pasagjerë

Zelensky publikoi pamjet të sulmit rus në trenin me pasagjerë