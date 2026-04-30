Spanja thërret të dërguarin izraelit për shkak të ndalimit të aktivistëve nga flota e ndihmës humanitare për në Gaza
Spanja ka thirrur “urgjentisht” të ngarkuarin me punë të Izraelit në Madrid për të shprehur “dënimin e saj më të fortë” për ndalimin e aktivistëve nga flotilja e ndihmës humanitare globale Sumud, e cila përfshinte shtetas spanjollë, transmeton Anadolu.
Siç raporton EFE, burime nga Ministria e Punëve të Jashtme e Spanjës thanë se ambasadat dhe konsullatat në Izrael dhe në rajon, së bashku me njësinë e emergjencës konsullore, janë “plotësisht operacionale dhe në kontakt me organizatorët e flotiljes”.
Sipas autoriteteve izraelite, 175 aktivistë të kombësive të ndryshme u ndaluan në det pranë bregdetit grek ndërsa po shkonin drejt Gazës, sipas burimeve në flotiljen e ndihmës, përfshirë rreth 30 shtetas spanjollë.
Burimet shtuan se rreth 20 prej këtyre shtetasve spanjollë banojnë në Katalonjë.
Autoritetet spanjolle thanë se ministri i Punëve të Jashtme, Jose Manuel Albares, gjithashtu është në kontakt me homologë nga vende të tjera, shtetasit e të cilëve ishin midis të arrestuarve.
Një nga anëtarët e ekuipazhit, zjarrfikësi katalanas, Pau Perez, i cili nuk u arrestua, tha në mediat sociale se ata kishin kaluar natën duke u përpjekur t’i shmangeshin anijeve izraelite.
“Nuk e dimë se ku i kanë çuar”, tha Perez, sipas EFE-së, duke bërë thirrje për protesta për të kërkuar lirimin e tyre.
Flotilja, e përbërë nga 58 anije që transportonin aktivistë nga vende të ndryshme, u nis nga Barcelona më 15 prill, me qëllim thyerjen e bllokadës ndaj Gazës dhe shpërndarjen e ndihmës humanitare.