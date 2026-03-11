Spanja shkarkon ambasadoren në Izrael pas një mosmarrëveshjeje diplomatike disamujore
Spanja ka shkarkuar zyrtarisht ambasadoren e saj në Izrael, Ana Salomon disa muaj pasi ajo u thirr në Madrid për shkak të një mosmarrëveshjeje diplomatike me qeverinë e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
Vendimi u botua sot në buletinin zyrtar shtetëror të Spanjës, duke konfirmuar se shkarkimi i Salomon-it u miratua nga Këshilli i Ministrave të martën me propozimin e ministrit të Jashtëm, Jose Manuel Albares.
Salomon ka shërbyer si ambasadore e Spanjës në Izrael që nga korriku i vitit 2021, por u thirr për konsultime në shtator pasi tensionet u përshkallëzuan midis dy qeverive.
Lëvizja pasoi atë që Madridi e përshkroi si “akuza shpifëse” kundër Spanjës dhe “masa të papranueshme” të ndërmarra nga Izraeli kundër ministres së punës të Spanjës, Yolanda Diaz dhe ministres së Rinisë Sira Rego, pasi kryeministri Pedro Sanchez njoftoi një paketë masash që synojnë ndalimin e gjenocidit në Gaza.
Me largimin zyrtar të ambasadores, ambasada e Spanjës në Izrael tani do të drejtohet nga një i ngarkuar me punë derisa Madridi të vendosë të emërojë një ambasador të ri.
Marrëdhëniet midis dy vendeve kanë mbetur të tendosura vitet e fundit. Izraeli aktualisht nuk ka ambasador as në Madrid, me ambasadën e tij të drejtuar nga një i ngarkuar me punë pasi i dërguari i mëparshëm u largua nga pozicioni në vitin 2024, pas njohjes së shtetit të Palestinës nga Madridi.
Çdo ambasador i ardhshëm spanjoll do të kërkojë miratimin e qeverisë izraelite përpara se të marrë postin.