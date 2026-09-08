Spanja sekuestron mbi 1,2 ton kokainë të fshehur në një ngarkesë me arra kokosi
Autoritetet spanjolle kanë sekuestruar më shumë se 1,2 ton kokainë të fshehur në një ngarkesë me arra kokosi në provincën jugore të Seviljes, tha të martën policia spanjolle, transmeton Anadolu.
Autoritetet kapën 1.238 kilogramë kokainë të fshehur në pjesën e pasme të një rimorkioje kamioni dhe poshtë paletave që mbanin arrë kokosi, sipas një deklarate.
Dy persona janë arrestuar si të dyshuar për trafik droge.
Operacioni filloi në dhjetor pasi hetuesit identifikuan një kompani në Dos Hermanas, Sevilje, që ata dyshonin se po përdorej për të sjellë drogë në Spanjë.
Hetuesit më vonë identifikuan një kontejner të dyshimtë transporti dhe e vendosën atë nën vëzhgim të ngushtë.
Autoritetet u nisën për të kapur dërgesën në momentin kur shoferi po përgatitej ta dorëzonte në një magazinë. Dërgesa u kap në momentin që po merrej, ndërsa kontrollet e dy pronave në provincën e Seviljes çuan në sekuestrimin e parave të gatshme dhe pajisjeve elektronike që mendohej se kishin vlerë të konsiderueshme provuese.
Hetimi mbetet i hapur dhe autoritetet thanë se arrestime të mëtejshme janë të mundshme.
Spanja është një pikë kryesore hyrëse për kokainën në BE, veçanërisht për dërgesat që vijnë nga Amerika Latine.
Autoritetet spanjolle kapën 124 tonë kokainë në vitin 2024, që përbën 37 për qind e të gjithë kokainës së kapur në të gjithë BE-në atë vit, sipas Raportit të fundit Evropian të Drogës të Agjencisë Evropiane për Drogën.
Spanja, Franca dhe Belgjika së bashku përbënin 67 për qind të 330 tonëve të kapur në të gjithë bllokun në vitin 2024.
Sasia e përgjithshme e kokainës së sekuestruar u ul nga viti i kaluar dhe numri i konfiskimeve u rrit, ndërsa agjencia e BE-së vuri në dukje përdorimin në rritje të dërgesave më të vogla dhe të fragmentuara nga grupet kriminale për ta bërë zbulimin më të vështirë.