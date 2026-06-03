Spanja regjistron muajin maj më vdekjeprurës nga nxehtësia që nga fillimi i regjistrimeve
Spanja ka regjistruar numrin më të lartë të vdekjeve të lidhura me nxehtësinë ndonjëherë për muajin maj këtë vit, me 101 viktima të lidhura me temperaturat e larta, sipas vlerësimeve të publikuara sot nga Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Shifra është më e larta për muajin maj që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2015 dhe është 3,6 herë më e lartë se mesatarja e vdekjeve të lidhura me nxehtësinë gjatë këtij muaji në dekadën e fundit, tha ministria.
Një valë e të nxehtit në fund të majit solli temperatura rekord në 23 provinca spanjolle, sipas agjencisë kombëtare meteorologjike AEMET, e cila gjithashtu njoftoi se pjesë të Detit Mesdhe dhe Detit Kantabrian regjistruan temperaturat më të larta për muajin maj që kur ekzistojnë matjet.
Të dhënat mbi vdekshmërinë u publikuan në momentin kur Spanja nisi planin kombëtar për parandalimin e të nxehtit për vitin 2026, i cili synon të ulë sëmundjet dhe vdekjet e lidhura me temperaturat ekstreme.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 27.564 persona kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me temperaturat e larta midis viteve 2015 dhe 2025. Viti më vdekjeprurës ishte 2022, me 4.789 vdekje, i ndjekur nga viti 2025 me 3.832.
Autoritetet shëndetësore paralajmëruan se rreziku i vdekjes rritet me 9,1 deri në 10,7 për qind për çdo gradë Celsius që temperaturat tejkalojnë kufijtë e rrezikut për shëndetin.
Ministria tha se personat mbi 75 vjeç mbeten grupi më i rrezikuar nga nxehtësia ekstreme, ndërsa fëmijët e vegjël, gratë shtatzëna dhe personat me sëmundje kronike gjithashtu përballen me rrezik të shtuar.
AEMET parashikon një probabilitet të lartë për temperatura mbi mesataren gjatë muajve qershor, korrik dhe gusht në gjithë Spanjën, veçanërisht në veri të vendit, përgjatë bregdetit mesdhetar dhe në Ishujt Balearikë.