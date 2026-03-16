Spanja përjashton pjesëmarrjen në operacionet ushtarake në Ngushticën e Hormuzit

Spanja përjashton pjesëmarrjen në operacionet ushtarake në Ngushticën e Hormuzit

Spanja nuk do të marrë pjesë në asnjë mision ushtarak në Ngushticën e Hormuzit sepse e konsideron luftën SHBA-Izrael kundër Iranit të paligjshme. Qeveria e koalicionit të majtë e udhëhequr nga kryeministri Pedro Sanchez e ka kritikuar ofensivën dhe ka ndaluar avionët amerikanë pjesëmarrës të përdorin bazat e operuara së bashku në Spanjën jugore.

Ministrja e Mbrojtjes, Margarita Robles hodhi poshtë një kërkesë të Presidentit të SHBA-së Donald Trump për mbështetje ushtarake për të siguruar rrugën ujore, të cilën Teherani e ka bllokuar për trafikun e cisternave të naftës.

“Spanja nuk do të pranojë kurrë masa të përkohshme, sepse objektivi duhet të jetë që lufta të përfundojë, dhe që ajo të përfundojë tani”, tha Robles.

Ministri i Jashtëm spanjoll, Jose Manuel Albares tha se situata në ngushticë është një çështje shqetësuese për evropianët, por qëndrimi i Bashkimit Evropian duhet të jetë që lufta duhet të përfundojë.

“Nuk duhet të bëjmë asgjë që do të shtonte edhe më shumë tension ose do të shkaktonte përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës”, u tha ai gazetarëve në Bruksel.

Disa anëtarë të BE-së, si Gjermania, Italia dhe Greqia, kanë sinjalizuar gjithashtu se nuk do të bashkohen me operacionet ushtarake në ngushticë, ndërsa të tjerë përfshirë Danimarkën, ende nuk kanë marrë një vendim.

