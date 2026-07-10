Spanja mposht Belgjikën dhe siguron gjysmëfinalen
Spanja ka siguruar kualifikimin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026, pasi mposhti Belgjikën me rezultat 2-1 në një çerekfinale dramatike, të vendosur vetëm në minutat e fundit të takimit.
Skuadra e drejtuar nga Luis de la Fuente ishte më dominuese gjatë pjesës më të madhe të ndeshjes, duke kontrolluar posedimin dhe krijuar më shumë raste, ndërsa Belgjika qëndroi në garë deri në fund.
Spanja kaloi në epërsi në minutën e 30-të. Pas një goditjeje të Dani Olmos, portieri Thibaut Courtois arriti ta ndalonte topin, por ai u kthye te Fabian Ruiz, i cili nuk gaboi dhe e dërgoi në rrjetë për 1-0.
Belgjika reagoi shpejt dhe barazoi në minutën e 41-të. Timothy Castagne harkoi saktë në zonë, ndërsa Charles De Ketelaere realizoi me kokë, duke mposhtur portierin spanjoll për rezultatin 1-1.
Në pjesën e dytë, spanjollët intensifikuan sulmet në kërkim të golit të fitores. Në minutën e 63-të, Mikel Oyarzabal ishte pranë realizimit, por Courtois bëri një pritje vendimtare për të mbajtur Belgjikën në lojë.
Problemet për belgët u shtuan në minutën e 71-të, kur Courtois u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një dëmtimi, duke ia lënë vendin Senne Lammens.
Kur ndeshja po shkonte drejt kohës shtesë, Spanja gjeti golin e kualifikimit. Në minutën e 88-të, Mikel Merino u gjend në vendin e duhur dhe shënoi për 2-1, duke vulosur fitoren dhe kalimin e “Furisë së Kuqe” në gjysmëfinale.
Me këtë sukses, Spanja vazhdon rrugëtimin drejt titullit të kampionit të botës, ndërsa në gjysmëfinale do të përballet me Francën, në një duel që pritet të jetë një nga përballjet më të forta të turneut.