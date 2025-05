Spanja miraton projektligjin, redukton orët javore të punës

Qeveria spanjolle ka miratuar një projektligj për reduktimin e javës zyrtare të punës nga 40 në 37.5 orë, një hap që synon përmirësimin e produktivitetit dhe mirëqenies së punonjësve. Projektligji do të kalojë tani në parlament për miratim, ku qeveria e kryeministrit Pedro Sánchez përballet me sfidën e mungesës së një shumice të qartë.

MARKETING

Sipas Ministrisë së Punës, rreth 12.5 milion punonjës të sektorit privat me kohë të plotë dhe të pjesshme do të përfitojnë nga ndryshimi. Ministrja e Punës, Yolanda Díaz, e cila përfaqëson partinë e majtë Sumar, u shpreh se ky është një hap drejt modernizimit të botës së punës dhe rritjes së lumturisë së qytetarëve.

Masa tashmë aplikohet për nëpunësit civilë dhe disa sektorë publikë, por me ligjin e ri do të shtrihet në sektorë kyç si shitja me pakicë, mikpritja, ndërtimi dhe prodhimi – sektorë që përbëjnë një pjesë të madhe të fuqisë punëtore.

Projektligji ka marrë mbështetje nga sindikatat kryesore të vendit, ndërsa është kundërshtuar nga shoqatat e biznesit. Spanja ka pasur një javë pune 40-orëshe që prej vitit 1983, kur orari u ul nga 48 orë.

Nisma vjen pas eksperimenteve të ndryshme pas pandemisë COVID-19, përfshirë një projekt pilot në Valencia që testoi një javë pune katërditore. Rezultatet treguan përfitime të qarta për punonjësit, përfshirë ulje të stresit dhe zakone më të shëndetshme jetese.

MARKETING