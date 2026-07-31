Spanja mbyll pikëkalimin kufitar Melilla me Marokun pas tentativës për hyrje masive
Spanja mbylli mbrëmë pikëkalimin kufitar Beni Enzar me Marokun në enklavën e saj në Afrikën Veriore të Melilla, pas një tentative për hyrje masive nga migrantë të parregullt, ndërsa mijëra përpjekje për hyrje u raportuan në enklavën tjetër të vendit, Ceuta, në të njëjtën ditë, sipas transmetuesit publik RTVE, transmeton Anadolu.
Kalimi kufitar Beni Enzar midis Spanjës dhe Marokut u mbyll pasi forcat e sigurisë punuan për të vënë situatën nën kontroll, ndërsa kryetari i Melilla-s, Juan Jose Imbroda i tha transmetuesit Cadena COPE se “rreth 300, maksimumi 400” hyrje të parregullta në qytetin autonom kishin ndodhur.
Ai tha se përpjekjet për hyrje ndodhën si përtej kufirit tokësor ashtu edhe nga deti, duke theksuar se situata në Melilla “nuk mund të krahasohet” me atë në enklavën tjetër të Afrikës Veriore të Spanjës, Ceuta, e cila gjithashtu pati përpjekje të parregullta hyrjeje në shkallë të gjerë nga Maroku të enjten.
Imbroda tha se autoritetet e kishin “përmbajtur mjaft mirë situatën”, duke shtuar se xhandarmëria marokene kishte bashkëpunuar.
Një zëdhënës i delegacionit qeveritar në Melilla konfirmoi mbylljen e kufirit, duke thënë se ai do të mbetet në vend derisa forcat e sigurisë të vazhdojnë operacionet. Mbetet e paqartë se kur do të rihapet vendkalimi.
Zhvillimet në Melilla erdhën pasi mijëra emigrantë të parregullt u përpoqën të arrinin në Ceuta nga Maroku.
Burimi policor konfirmoi për RTVE të premten se numri i vdekjeve të emigrantëve mes mbërritjeve masive u rrit në 19.
Mediat lokale raportuan më parë se më shumë se 1.500 emigrantë kishin arritur në Ceuta nga Maroku gjatë javës së kaluar, me shumë not përtej kufirit, ndërsa të tjerët hynë në këmbë. Numri i saktë i mbërritjeve ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.