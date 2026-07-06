Spanja kualifikohet në çerekfinalen e Botërorit, zhgënjim për Ronaldon dhe Portugalinë
Spanja ka siguruar një vend në çerekfinalen e Botërorit, pasi mposhti Portugalinë me rezultat minimal 1-0 në një përballje të luftuar deri në sekondat e fundit.
“Furia Roja” e nisi ndeshjen me ritëm të lartë dhe krijoi disa raste të mira për të kaluar në epërsi, por mungesa e saktësisë para portës bëri që pjesa e parë të mbyllej pa gola.
Edhe Portugalia pati momentet e saj. Cristiano Ronaldo rrezikoi portën spanjolle në fillim të takimit, ndërsa më pas Nuno Mendes ishte shumë pranë golit, por goditja e tij u devijua dhe u ndal nga shtylla.
Kur gjithçka po shkonte drejt kohës shtesë, Spanja gjeti golin e fitores në minutën e 90-të. Mikel Merino realizoi golin vendimtar, duke i dhënë skuadrës së Luis de la Fuente një fitore të madhe dhe kualifikimin në mesin e tetë skuadrave më të mira të turneut.
Në çerekfinale, Spanja do të përballet me fituesin e duelit mes SHBA-së dhe Belgjikës, ndërsa për Portugalinë dhe Cristiano Ronaldon aventura në këtë Botëror përfundon në fazën e 1/8 së finales.