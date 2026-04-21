Spanja i bën thirrje BE-së të ndërpresë lidhjet me Izraelin: “Besueshmëria jonë është në rrezik”
Spanja paralajmëroi se Bashkimi Evropian (BE) rrezikon të humbasë besueshmërinë nëse nuk ndërmerr veprime më të forta kundër Izraelit, para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së në Luksemburg, raporton Anadolu.
“Besueshmëria jonë është në rrezik”, tha ministri i Jashtëm, Jose Manuel Albares, duke i bërë thirrje bllokut të pezullojë Marrëveshjen e Asociimit me Izraelin për shkak të shkeljeve të pretenduara të së drejtës ndërkombëtare.
Spanja, Irlanda dhe Sllovenia kanë kërkuar që blloku të rihapë diskutimin për Marrëveshjen e Asociimit të BE-së me Izraelin, e cila u jep mallrave izraelite qasje preferenciale në tregjet evropiane.
Në maj 2025, blloku ra dakord të rishikojë marrëveshjen. Një muaj më vonë, Komisioni Evropian tha se gjeti “indikacione” se Izraeli mund të jetë duke shkelur detyrimet e tij për të drejtat e njeriut, por nuk propozoi masa konkrete në përgjigje.
Që atëherë, ai tha se situata është bërë “shumë më e keqe”.
“Në Liban, po shohim bombardime pa dallim të civilëve dhe urdhra që i detyrojnë njerëzit të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të mos kthehen”, tha ai, duke iu referuar gjithashtu sulmeve ndaj paqeruajtësve të OKB-së, përfshirë ndalimin e një ushtari spanjoll që shërben në misionin UNIFIL.
Albares përmendi rritjen e dhunës nga forcat okupuese në Bregun Perëndimor dhe kritikoi atë që e përshkroi si ligje diskriminuese, përfshirë aplikimin e dënimit me vdekje “ekskluzivisht ndaj palestinezëve”.
Në Gaza, ai tha se ka pasur “shkelje sistematike” të armëpushimit, me pasiguri për përparimin drejt një faze të dytë.
“Ne duhet t’i themi qartë Izraelit se duhet të ndryshojë mënyrën e tij të veprimit. Lufta nuk mund të jetë mënyra e vetme e tij e marrëdhënieve me fqinjët”, tha ai.
Albares vuri në pikëpyetje se çfarë tjetër do të nevojitej që BE-ja të vepronte. “Çfarë duhet të ndodhë më shumë që Bashkimi Evropian të reagojë ndaj këtyre shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut?”, pyeti ai.
Ai shtoi se mosveprimi do të minonte qëndrimin e BE-së në konflikte të tjera, përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë. “Duhet të flasim me një zë në të gjitha krizat”, tha ai.
Spanja ka ndërmarrë tashmë hapa për të kufizuar tregtinë me vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara, në përputhje me vendimet ligjore ndërkombëtare, dhe tha se është e hapur për masa të tjera.
“Ajo që nuk mund të bëjmë është të vazhdojmë të mos bëjmë asgjë ndërsa situata përkeqësohet çdo ditë”, tha Albares, duke shtuar: “Mënyra më e mirë për të mbështetur paqen është të bëjmë të qartë se nuk mund të ketë marrëdhënie normale me Izraelin nëse kjo rrugë vazhdon”.