Spanja gjen viktimën e përmbytjeve një vit pas tragjedisë
Autoritetet spanjolle thanë të enjten se kishin gjetur trupin e një burri 56-vjeçar i cili vdiq pasi u rrëmbye nga përmbytjet në rajonin lindor të Valencias vitin e kaluar, katastrofa më vdekjeprurëse e këtij lloji në vend në dekada.
Analiza e ADN-së konfirmoi se një kufomë e gjetur të martën në lumin Turia i përkiste njërit prej tre personave të raportuar të zhdukur që nga tragjedia e 29 tetorit 2024 që vrau më shumë se 230 persona, tha një gjykatë e Valencias në një deklaratë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Viktima, ashtu si dy personat e tjerë të zhdukur, “ishte shpallur tashmë ligjërisht i vdekur” dhe kështu numri i të vdekurve nuk ishte rritur, shtoi gjykata.
Siç bëhet e ditur më tej, uji e kishte tërhequr trupin rreth 30 kilometra (19 milje) nga qyteti i Pedralba në komunën e Manises jashtë kryeqytetit rajonal Valencia, qyteti i tretë më i madh i Spanjës.
Një funeral shtetëror do të zhvillohet në qytet më 29 tetor për të shënuar përvjetorin e katastrofës, e cila ngriti pyetje serioze në lidhje me përshtatshmërinë e sistemeve të alarmit dhe reagimin ndaj emergjencave.
Aktivistët kanë dalë në rrugë çdo muaj, duke kërkuar dorëheqjen e kreut të qeverisë rajonale Carlos Mazon për shkak të mënyrës se si i ka trajtuar përmbytjet, ndërsa demonstrata e radhës është planifikuar për të shtunën.
Autoritetet rajonale këmbëngulin se nuk kishin informacionin e nevojshëm për t’i paralajmëruar njerëzit më shpejt.