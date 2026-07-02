Spanja e “shpartallon” Austrinë dhe avancon tutje
Kombëtarja e Spanjës ka siguruar kualifikimin në raundin e 16-të të Kupës së Botës, pasi mposhti bindshëm Austrinë me rezultat 3-0.
“La Roja” dominoi takimin nga fillimi deri në fund, duke konfirmuar edhe një herë formën e shkëlqyer në këtë turne.
Spanja mendoi se kaloi në epërsi që në pjesën e parë, kur Marc Cucurella realizoi një gol spektakolar me volej, por arbitri e anuloi atë për shkak të një faulli në fazën e sulmit.
Megjithatë, skuadra e drejtuar nga selektori spanjoll gjeti golin në minutën e 36-të. Pas një asistimi të saktë nga Cucurella, Mikel Oyarzabal shënoi për 1-0, rezultat me të cilin përfundoi pjesa e parë.
Në fraksionin e dytë, Spanja vazhdoi të kontrollonte lojën dhe në minutën e 66-të Pedro Porro dyfishoi epërsinë, duke finalizuar asistimin e Alex Baena.
Lamine Yamal ishte pranë golit të tretë, por mbrojtësi austriak David Alaba reagoi në momentin vendimtar, duke larguar topin nga vija fatale.
Fitorja u vulos në minutën e 89-të, kur Oyarzabal realizoi golin e dytë personal, sërish pas një asistimi të Marc Cucurellas, duke i dhënë Spanjës një triumf të merituar 3-0.
Me këtë fitore, Spanja avancon në fazën e 16-të të Kupës së Botës, ku do të përballet me fituesin e sfidës mes Portugalisë dhe Kroacisë.