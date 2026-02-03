Spanja do të ndalojë platformat e mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç

Spanja do të ndalojë platformat e mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç

Spanja do të ndalojë platformat e mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç dhe platformat do të detyrohen të zbatojnë sisteme verifikimi të moshës, tha kryeministri Pedro Sanchez të martën në Samitin Botëror të Qeverive në Dubai.

“Mediat sociale janë bërë një shtet i dështuar, ku ligjet injorohen dhe krimet tolerohen”, tha ai.

“Ne do t’i mbrojmë ato nga Perëndimi i Egër dixhital”.

Ai shtoi se qeveria e tij do të paraqesë gjithashtu një projektligj të ri javën e ardhshme për të mbajtur përgjegjës drejtuesit e mediave sociale për përmbajtje të paligjshme dhe të urrejtjes.

Njoftimi vjen pas ndalimit të mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç në Australi, i pari në botë, në dhjetor.

Vende të tjera evropiane po shqyrtojnë gjithashtu masa të ngjashme, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën.

 

