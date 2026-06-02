Spanja: Dhuna në jug të Libanit e pajustifikueshme, të respektohet armëpushimi
Spanja denoncoi sot përshkallëzimin e fundit të dhunës në jug të Libanit, duke e përshkruar atë si “të pajustifikueshëm”, duke paralajmëruar se rrezikon të minojë përpjekjet për të ruajtur armëpushimin e brishtë në fuqi që nga mesi i prillit, transmeton Anadolu.
“Përshkallëzimi i dhunës në jug të Libanit është i pajustifikueshëm”, tha ministri i Jashtëm spanjoll, Jose Manuel Albares në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
“Kjo shkel sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, pengon bisedimet e drejtpërdrejta në vazhdim, përkeqëson krizën humanitare dhe minon përpjekjet ndërkombëtare për të konsoliduar armëpushimin”, shtoi ai.
Albares u bëri thirrje të gjitha palëve të zbatojnë plotësisht marrëveshjen e armëpushimit të arritur më 16 prill.
Kryediplomati spanjoll përsëriti mbështetjen e Madridit për përpjekjet ndërkombëtare për de-eskalimin dhe për përpjekjet e qeverisë libaneze për të forcuar autoritetin shtetëror në të gjithë vendin.
“Spanja mbështet iniciativat ndërkombëtare për de-eskalimin dhe qeverinë libaneze në përpjekjet e saj për të rivendosur monopolin e shtetit mbi përdorimin e forcës në të gjithë vendin”, tha Albares.
Izraeli ka vazhduar sulmet e tij ndaj Libanit që nga fillimi i marsit, menjëherë pas hakmarrjes së Hezbollahut ndaj luftës së Iranit, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kohët e fundit urdhëroi trupat të godisnin objektivat në Bejrut, por u ndalua nga presidenti i SHBA-së Donald Trump të hënën ndërsa Teherani kërcënoi të tërhiqej nga negociatat që synonin t’i jepnin fund luftës së Iranit. Kryeministri izraelit, megjithatë, u zotua të vepronte sipas planit në jug të Libanit.