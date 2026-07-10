Spanja dhe Belgjika përballen sonte për një vend në gjysmëfinale, spektakël i garantuar në Los Angeles
Një nga sfidat më të mëdha të Kupës së Botës 2026 zhvillohet sonte në Los Angeles, ku Spanja dhe Belgjika do të përballen në çerekfinale për një vend mes katër kombëtareve më të mira të turneut.
Takimi nis në ora 21:00 sipas kohës sonë dhe pritet të dhurojë futboll të nivelit më të lartë, me dy kombëtare që kanë treguar formë të shkëlqyer gjatë këtij edicioni të Botërorit.
Pesha e ndeshjes është e jashtëzakonshme. Fituesi do të sigurojë kualifikimin në gjysmëfinale, ku e pret Franca, ndërsa humbësi do t’i japë fund aventurës së tij në Kupën e Botës 2026.
Spanja vazhdon të mbështetet në stilin e saj karakteristik të lojës, me posedim të lartë të topit, qarkullim të shpejtë të pasimeve dhe cilësi të madhe teknike. Mesfusha spanjolle ka qenë një nga pikat më të forta të turneut, duke kontrolluar ritmin e ndeshjeve, ndërsa lojtarët e krahëve kanë krijuar vazhdimisht rrezik për mbrojtjet kundërshtare.
Në anën tjetër, Belgjika është paraqitur me një skuadër të rifreskuar dhe plot energji, duke dëshmuar fleksibilitet taktik dhe tranzicion shumë të shpejtë nga mbrojtja në sulm. “Djajtë e Kuq” kanë armë të mjaftueshme në repartin ofensiv për të ndëshkuar çdo gabim, por do ta kenë të vështirë përballë një mbrojtjeje spanjolle që deri tani ka lejuar shumë pak raste për kundërshtarët.
Me një vend në gjysmëfinale në lojë dhe një duel me Francën që pret fituesin, gjithçka është gati për një tjetër natë spektakolare të futbollit në Botërorin 2026.
Ndeshja Spanjë – Belgjikë zhvillohet sonte në stadiumin e Los Angeles, me fillim nga ora 21:00.