Spanja dënon sulmin ajror të Izraelit ndaj spitalit “Nasser” në Gaza
Qeveria spanjolle dënoi sulmin ajror të ushtrisë izraelite ndaj spitalit “Nasser” në qytetin Khan Younis në Rripin e Gazës, i cili vrau gazetarë dhe civilë të pafajshëm, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Jashtme e Spanjës thuhet se “Qeveria spanjolle dënon sulmin izraelit ndaj spitalit ‘Nasser’ në Gaza, i cili çoi në vdekjen e disa gazetarëve dhe civilëve të pafajshëm. Ne përsërisim se zonat e mbrojtura posaçërisht nuk mund të jenë në shënjestër. Kjo është shkelje e qartë dhe e papranueshme e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe duhet të hetohet”.
“Vuajtjet e shkaktuara nga vdekjet e civilëve përkeqësohen më shumë me vuajtjet e punonjësve të mediave, puna e të cilëve është jetike dhe kërkon mbrojtje të veçantë. Spanja përsërit angazhimin e saj të plotë ndaj të drejtës për qasje në informacion, i cili është thelbësor për të garantuar lirinë e shprehjes dhe qasjen në informacion për të gjithë qytetarët”, thuhet në deklaratë.
Në dy sulme të veçanta ajrore që synonin katin e katërt të spitalit “Nasser”, ushtria izraelite vrau 20 persona, përfshirë 5 gazetarë dhe plagosi shumë të tjerë.
Në sulm humbën jetën fotoreporteri i Agjencisë së Lajmeve Reuters, Hossam al-Masri; kameramani i televizionit Al Jazeera me bazë në Katar, Mohammed Salameh; gazetarja për media të ndryshme, përfshirë Independent Arabia dhe The Associated Press (AP), Maryam Abu Deqqa,; gazetari i NBC News me bazë në SHBA, Moaz Abu Taha dhe gazetari Ahmed Abu Aziz.