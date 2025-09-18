Spanja autorizon hetim mbi krimet izraelite në Rripin e Gazës
Prokurori i përgjithshëm i Spanjës ka autorizuar hetim mbi krimet e mundshme të kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Sipas dekretit, i raportuar për herë të parë nga transmetuesi spanjoll “Cadena SER”, hetimi do të shqyrtojë nëse veprimet izraelite në Gaza përbëjnë shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut dhe ligjit ndërkombëtar humanitar.
Rezultatet do t’i komunikohen Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) dhe Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP). Përpara hapjes së hetimit, policia spanjolle mblodhi dëshmi dhe prova të tjera. Hetuesit thanë se materiali tregon shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare.
Dekreti thekson rëndësinë e mbledhjes së provave në Spanjë, duke thënë se kjo mund të mbështesë bashkëpunimin ndërkombëtar “në mënyrë që në të ardhmen ato të mund të përdoren siç duhet si provë inkriminuese për krimet e kryera”.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm përmendi gjithashtu detyrimet e Spanjës sipas Konventës së Gjenocidit dhe ndërhyrjen e saj të qershorit 2024 në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në GJND.
Sipas raportit, ligji spanjoll u lejon gjykatave të dëgjojnë raste për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit të kryera jashtë vendit nëse të dyshuarit janë shtetas spanjollë, banorë në Spanjë ose të huaj të pranishëm në Spanjë, ekstradimi i të cilëve është refuzuar.
Hetimi pasqyron hetimin e mëparshëm të Spanjës për krime lufte të dyshuara nga Rusia në Ukrainë.